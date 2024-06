Cynthia Rodríguez publica fotos en el ‘paraíso’ y fans la ponen a ‘competir’ con Irina Baeva

La mañana de este lunes 24 de junio, la presentadora de televisión, Cynthia Rodríguez, compartió con sus seguidores dos imágenes en su cuenta en Instagram, que le valieron algunos halagos, pero también una peculiar petición para que retorne al mundo del espectáculo, ya que ahora está dedicada a su hijo León, de 10 meses.

La también cantante de 40 años escribió como leyenda: “De cuando estuve en el paraíso. 🌺” con dos fotos de ella posando en un lo que parece ser un hotel y con un look bastante veraniego: con un vestido florido largo, que acaparo la atención de las seguidoras. Sin embargo, esto también puso a volar la imaginación de la fans, y una de ellas preguntó: “¿Se imaginan a Cinthya de aventurera?😮😍”.

Cynthia Rodríguez Fans desean que Cynthia Rodríguez encarne a la nueva "Aventurera" en lugar de Irina Baeva, a quien la han criticado por s u "poca gracia". (Instagram @Cynoficial)

Las respuesta no tardaron: “Si sería muy buena y como la que pusieron que la verdad no baila”, “y Fíjate que si le sale y bien. Hace de todo y quedaría muy bien”, “Cynthia estuvo hace algunos años en una obra muy parecida a ‘Aventurera’ y lo hizo genial. Canta muy bonito ella y Maribel Guardian eran las principales”.

En el 2014, Rodríguez participó de la obra de teatro “Qué Rico Mambo”, al suplir a la cubana Malillany Marín, pues ella debía hacer la novela “Qué bonito amor”, y su actuación fue elogiada en su momento. Ella compartió escenario con Maribel Guardia, Lorena Herrera y Lis Vega, y se centraba en el show que se ofrecía en los años 50 en la Ciudad de México.

Y es que el pasado 20 de junio se estrenó una nueva versión de la pieza de teatro “Aventurera”. La actriz Irina Baeva es quien encarna la nueva Elena Tejero, y participa junto a Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Olga Breeskin y Coco Máxima. Actualmente, Juan Osorio es el productor, quien quiso rendirle diferentes homenajes a Carmen Salinas, quien fue la primera que participó en 1997.

Sin embargo, el desempeño de Irina fue duramente criticado en las redes sociales y también por algunos artistas, como Niurka Marcos, quien también protagonizó la obra en el 2002, y es considerada una de las mejores en interpretar el papel, junto a Edith González.

Razón por la que ahora es criticada Baeva es porque “la rusa no tiene gracia ni pa’ bailar”, “No tiene ese carisma es fría y no llena el papel de aventurera” y “Baila como Victoria Ruffo...es más, Victoria Ruffo baila mejor”, según las opiniones de los internautas, Mientras que Niurka fue tajante: “¡Trágame tierra! Cómo es posible que no miren atrás, tantas ‘Aventureras’, buenas, regulares o pésimas. ¿Qué esperan, la caridad de la gente, que digan ‘pobrecita, démosle una oportunidad’?”.