¿Se puso celosa? Mejor amiga de Cynthia Rodríguez publica foto con Carlos Rivera y así reaccionó ella

La noche del 19 de junio una fotografía de Carlos Rivera con la mejor amiga de Cynthia Rodríguez se viralizó rápidamente y es que hubo quienes advirtieron a la cantante de ‘Si No Estás Conmigo’ que tenga cuidado, pues, no vaya a ser “fan de su relación”.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera presumen una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo, y quizá una de las más privadas, tanto que pocas fotos de ellos juntos han sido publicadas, razón por la que fans han arremetido contra ellos en varias ocasiones por ser tan herméticos.

Hay quienes aseguran que esta relación se trata solo de una pantalla y que la pareja podría no estar enamorada como tanto han presumido en redes sociales, sin embargo, pese a las polémicas, ambos cantantes han sabido llevar una vida tranquila junto a su hijo León quien está a punto de cumplir un año.

Sin embargo, la reciente fotografía de Carlos Rivera con una de las mejores amigas de Cynthia Rodríguez, volvió a poner a la pareja en “aprietos” esto luego de que fans aseguraran que se veía mucha más conexión entre ambos que la tienen ellos como esposos.

Kristal Silva comparte foto junto a Carlos Rivera

Han pasado pocas horas desde que Kristal Silva compartió una fotografía junto a Carlos Rivera, y la imagen ya ha dado mucho de qué hablar, movilizándose rápidamente y generando una ola de comentarios que retomaban la reciente polémica en la que están sumidos Christian Nodal y Ángela Aguilar.

En la imagen que compartió la famosa conductora de ‘Venga la Alegría’, adelantó que había entrevistado al famoso cantante quien está a punto de celebrar sus 20 años de trayectoria musical el próximo 4 de julio en la Arena Ciudad de México.

A la imagen le añadió un mensaje en el que se leía: “Se viene una gran celebración de los 20 años de carrera de mi querido Carlos Rivera este próximo 4 de Julio en la Arena CDMX. Gracias amigo por platicar con ‘Venga la Alegría’ desde el corazón y compartirnos todos los detalles del showsazo que se viene, estamos felices de disfrutarlo contigo”.

Cynthia Rodríguez reacciona a la foto de Kristal Silva junto a Carlos Rivera

La reacción de los fans a la fotografía no se hizo esperar y hubo quienes le advirtieron a Cynthia Rodríguez de que su amiga no vaya a convertirse en una “fan de su relación” aludiendo a la frase viral que Ángela Aguilar dejó en una de las fotos compartidas de Christian Nodal cuando todavía era pareja de Cazzu.

Incluso, internautas buscaron rápidamente si Cynthia Rodríguez habría dejado un like o algún comentario a dicha foto que unía a su esposo y a su mejor amiga en una foto que causó una fuerte controversia.

Sin embargo, la sorprendente reacción de Cynthia Rodríguez no fue de celos, más bien dejó un comentario en el que se leía: “Guapísimos”, pero ni esto ayudó a calmar la ola de bromas por parte de los internautas que escribieron: “Abraza con más amor a Kristal que a ti”, “no más con que no diga que es fan de su relación”, “¡Aguas de tu amiguis! No sea una fan de tu relación”, “Siento que es fan de la relación de Cynthia”.