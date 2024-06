¿Ya tiene novio? Viuda de Julián Figueroa fue captada de la mano con ‘misterioso hombre’: esto sabemos

A un año del lamentablemente fallecimiento de Julián Figueroa, a los 27 años, hay medios que aseguran que su viuda, Imelda Tuñón, ya estaría estrenando novio, luego de que fuera captada por ‘Ventaneando’ con un misterioso hombre durante el estreno de ‘Aventurera’.

Vale recordar que el hijo de Maribel Guardia fue encontrado sin vida en la casa que tiene la actriz en El Pedregal de la Ciudad de México, cuya causa de muerte se habría debido a un infarto agudo al miocardio, dejando a su pequeño José Julián, su esposa, Imelda Tuñón y a su madre, con un profundo dolor del que mes con mes, es recordado con emotivos mensajes que reflejan cómo ha vivido su duelo.

Julián Figueroa / José Julián / Imelda Garza Instagram: @julian_f.f (Instagram: @julian_f.f)

Fue la propia Maribel Guardia quien, en una entrevista el año pasado, se mostró de acuerdo con que su nuera rehiciera su vida tras la muerte de Julián Figueroa: “En algún momento, mi preciosa Imelda yo sé que va a tener que rehacer su vida, es una niña muy guapa, muy joven, y sé también que mi nieto -que no quisiera desprenderme de él- en algún momento voy a tener que hacerlo, y le pido a Dios que me dé valor para entender todas esas fases que una tiene que entender, no puedo ser propiedad del niño”.

Viuda de Julián Figueroa es captada con ‘misterioso’ hombre

El pasado 20 de junio se estrenó ‘Aventurera’ en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México, donde Imelda Tuñón fue captada por las cámaras de ‘Ventaneando’ tomada de la mano de un misterioso hombre del que aseguran, la tomó en más de una ocasión de la mano, desatando especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

“Imelda Tuñón Garza, viuda de Julián Figueroa, asistió al estreno de ‘Aventurera’ muy bien acompañada de un misterioso joven al que más de una ocasión tomó de la mano”, reveló Ricardo Manjarrez quien cuestionó a la nuera de Maribel Guardia si estaba en una relación a lo que ella respondió: “Es un amigo, tranquilo, es un amigo”.

Esto no fue todo, pues aseguró que actualmente está enfocada en su carrera y en los nuevos proyectos que está por lanzar: “Ahorita estoy bien concentrada en mi carrera, de hecho vienen cosas bien importantes, estoy a punto de terminar una canción (...) yo ando concentrada en eso”.

Imelda Tuñón viuda de Julián Figueroa es caprtada con misterioso hombre Instagram: @imetunon (Instagram: @imetunon)

¿Quién es el hombre con quien fue captada Imelda Tuñón?

El periodista Ricardo Manjarrez fue quien reveló la identidad del hombre que se encontraba con Imelda Garza-Tuñón en el estreno de ‘Aventurera’ tomándola de la mano, que estaría relacionado con la política: “Y por lo que se ve en su Instagram tiene que ver con la política”.

El hombre que tomó de la mano a la viuda de Julián Figueroa se trata de Francisco Fernández Tovar, quien muy sonriente se tomó una selfie junto a Imelda Tuñón, él luciendo una camisa blanca y ella un bustier y gargantilla, brillantes para el estreno de ‘Aventurera’.

Francisco Fernández Tovar, en 2022 fue nombrado como coordinador Nacional de Emprendimiento y Economía de Juventud Real, en sus redes sociales ha compartido fotografías desde el Senado de la República y se pueden ver algunas interacciones que ha tenido con Imelda Tuñón desde hace tres semanas.