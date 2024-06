La condición que Pepe Aguilar le habría puesto a Ángela Aguilar para aceptar romance con Nodal

Aunque Ángela Aguilar es una mujer de 20 años responsable de sus acciones, los usuarios siguen señalando a Pepe Aguilar por su romance con Nodal. Este nació de manera muy polémica, pues se dio a conocer apenas dos semanas después que el cantante confirmó la ruptura con Cazzu.

El intérprete de Ya no somos ni seremos estuvo dos años en la relación con la madre de su hija Inti, de 9 meses, cuestión que ha agravado el asunto, despertando rumores de infidelidad y que Ángela presuntamente fue la tercera en discordia.

Ángela Aguilar y Nodal estuvieron en Disney París | (@despiertamerica/Instagram)

Los detractores alegan “mala educación” recibida, que “está manchado el honor de los Aguilar”, y que no tiene a nadie a su familia que la asesore sobre lo que es “correcto”, llevándolos a todos a protagonizar el escándalo.

Esta es la condición que habría puesto Pepe Aguilar a su hija, Ángela Aguilar y Nodal

Según la reseña de Univisión, al compositor y productor no le hizo mucha gracia saber quién era el pretendiente de su hija, no solo por ser un hombre mayor, sino por el delicado contexto familiar y amoroso que lo rodeaba.

Entonces, “Pepe Aguilar habría sido quien les pidió Ángela y Nodal que hicieran las cosas bien, por lo cual los habría acompañado al Vaticano para que recibieran la bendición del Papa Francisco”, indicó la fuente. De ahí él habría volado a Japón, donde fue captado.

Informantes del comunicador Hugo Maldonado le confirmaron que los cantantes sí se casaron en Italia, como se ha especulado en las últimas semanas, a pesar que ella negó que esto fuese cierto.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor”, pidió ella. “Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, explicó la mexicana a la revista Quién cuando fue cuestionada sobre el tema.