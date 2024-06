¿Debe aprender su lección? Así fue como Pepe Aguilar habría revelado que ya sabía lo de Ángela y Nodal

El noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido objeto de una intensa polémica, alimentada por rumores de infidelidades, boda y hasta un supuesto embarazo. En medio de este torbellino mediático, ambos han salido a dar declaraciones en importantes revistas que lejos de ayudar a “limpiar” su imagen, han terminado por causar más indignación.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, compartió Ángela a la revista ¡Hola!, mientras que Nodal expresó: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”.

Tras esto, ambos se besaron frente a todos durante una de las presentaciones de Nodal en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, confirmando que son “novios”. Ángela ha sido vista acompañando al intérprete de regional en otros puntos de su gira como Ecuador.

Ahora, la cantante ha dado nuevas declaraciones a la revista Quien, en donde señaló que “no han hecho nada malo” y desmintió estar embarazada o casada. Asimismo pidió a los que la juzgan que recuerden cómo eran cuando tenían 20 años, como una forma de justificar sus acciones.

Ángela Aguilar La cantante ofreció una entrevista en la que respondió al hate que ha recibido (Instagram)

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, sentenció Ángela.

¿Pepe Aguilar sabía de la relación?

Desde que la relación de Ángela y Nodal salió a la luz, muchos se preguntaron cómo lo ha tomado la familia Aguilar, especialmente el padre de Ángela, Pepe Aguilar, quien siempre ha luchado por mantener una imagen impecable de su legado. Si bien aún no hay declaraciones oficiales, días antes de estallar el escándalo, el cantante expresó: “Lo que más me importa es que mis hijos sean felices y estén bien”, con lo que daría a entender que acepta a Nodal como potencial yerno. Incluso subrayó: “A veces la gente olvida que, detrás de los artistas, hay personas con vidas privadas que merecen ser respetadas”.

Ahora, ha resurgido una antigua entrevista de Adela Micha con Ángela y Pepe en donde en un momento le pregunta si tiene novio pero ella no responde y sólo voltea a ver a su papá.

“Oye a todo esto, ¿sí tienes novio?”, pregunta Adela Micha. “Estoy muy contenta la etapa donde estoy en mi vida y creo que canté muy bien las canciones porque las siento”, dice Ángela trando de evitar contestar. “Estar enamorada es padrísimo. Es increíble... entonces ¿cómo se llama el novio? ¿quién es, qué estudió? Así lo interrogas tú”, continúa la periodista señalando a Pepe Aguilar. “Él ya lo mandó a investigar por otro lado”, responde Ángela.

El cantante negó haber “investigado” al supuesto novio que su hija tendría en ese momento y continúa diciendo que “él cree en el Dharma”.

“Yo creo cien por ciento en el Dharma. Cada ser humano tiene su camino sagrado en esta vida y viene aquí a aprender. Cada quien tiene su lección”.

Las palabras de Pepe Aguilar hicieron que muchos de inmediato pensaran que ya sabía de la relación de Ángela y Christian y que estaba haciendo referencia a que su hija “aprenderá una lección de eso”.

“El dharma está conectado al karma así que todas sus acciones malas o buenas, tendrán su consecuencia”. “El padra apoyó su dhar,a por eso ella lo miró cuando la periodista le preguntó por el novio. Ella tendrá que aprender a no fijarse en hombres casados”. “Se nota que el papá ya lo sabía todo, por eso se notan incómodos y él molesto”. “‘Yo creo en el dharma y en la lección por aprender’, frases que cobran sentido ahora”, expresaron internautas en redes sociales.