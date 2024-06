“Tiró de su ropa interior”: acusan a Katy Perry de acoso sexual y no sería la primera vez

La cantante Katy Perry está feliz, pues esta semana anunció su regreso a los escenarios, lo que emocionó mucho a sus fans, que ya esperan con ansias el retorno desde hace tres años cuando se alejó. Y los hará con una nueva canción y video musical, que saldrán este 11 y 12 de julio, respectivamente.

“Woman’s World” es el sencillo con el que sorprenderá a toda la fanaticada. Usó su cuenta en Instagram para dar las buenas nuevas. Ella estaba vestida con un aspecto futurista, pues llevaba una botas biónicas y un top blanco, que se asemeja al estilo de Arca, la músico venezolana. La última vez que estrenó un tema fue en el 2021, para el 20 aniversario de Pokemón.

Katy se retiró por un tiempo del mundo musical para dedicarse a su hijo y también a ser jurado en el programa American idol. Ahora su regreso, además de alegrar a sus seguidores, también los preocupó, pues afirmaron en los cometarios de la publicación que lucía más delgada de lo habitual.

“Otra mujer bajando por el desagüe ozémpico”, “Noooooo no se ve nada bien 😢”, “¡Demasiado flaca Katy! ¡Para con el Ozempic!”, “Eres talentosa señora, no necesitas estar tan flaca”, “¡Santo cielo, qué le pasó! Ella parece tan vieja y agotada”, “Dale una hamburguesa”, “¿Por qué estás tan flaca? ¿Estás bien?”, y “Triste que verla así 😢”, opinaron algunos sobre su nuevo aspecto.

Pero, esto no fue el único hate que recibió la estrella musical, ya que también criticaron el adelanto del nuevo tema, afirmaron que no va con su estilo, y que estaría plagado de autotune, también que su tono de voz cambiaría.

Pero, como si esto fuera poco, al mismo tiempo que hizo su anuncio, el el actor y modelo Josh Kloss denunció que Katy lo habría acosado, pues presuntamente en una fiesta ella tiró de su ropa interior y expuso sus genitales ante todos. Ellos grabaron un video musical en el 2010.

“Era la fiesta de cumpleaños de Johny Wujeck en Moonlight Roller Way. Y cuando la vi, nos abrazamos y ella seguía siendo mi enamorada. Pero cuando me di la vuelta para presentarle a mi amiga, ella sacó mis sudaderas Adidas y mi ropa interior lo más lejos que pudo para mostrarle a un par de sus amigos y a la multitud que nos rodeaba, mi pene”, escribió en su cuenta de Instagram.

Ya en el 2019, la presentadora de TV, Tina Kandelaki, aseveró que Perry de también, al parecer, también intentó propasarse por ella. Afirmó en ese año al diario ruso Star Hi, que “una vez me invitaron a una fiesta privada con Katy Perry, donde ella, bastante borracha, me eligió como objeto de su pasión. Logré defenderme, el entrenamiento de fuerza no fue en vano y Katie instantáneamente encontró una nueva víctima para besos, abrazos y bailes sucios”.

Se desconoce si ambos han acudido a las autoridades para formalizar la denuncia de acoso contra la super estrella de 39 años.