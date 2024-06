“Qué vulgar”, el sexy look de Katy Perry que desató indignación en redes

Katy Perry sigue dando de qué hablar luego de los fuertes rumores de un posible nuevo disco, pues la cantante ha sido elogiada en redes por sus looks despampanantes pero también ha sido objeto de criticas por “mostrar demasiado”.

La famosa que se ha consagrado en la industria como una de las cantantes más emblemáticas con los distintos éxitos musicales que ha conseguido. A sus 39 años y tras convertirse en madre, la celebridad sigue demostrando que está en su mejor momento y la sensualidad no escapa de ella.

El look de Katy Perry por el que se llenó de criticas

Katy Perry no ha dudado en presumir su figura con un look bastante juvenil que no ha pasado desapercibido en redes al contar con un sensual estilo biker-chic para lo que será su nueva era musical.

Para ello ha posado sobre una caja verde de plástico junto con un top corto transparente y pantalones cortos diminutos que dejaban bastante piel al descubierto. Su abdomen y piernas tonificadas quedaron al descubierto y al outfit le sumó unas botas y una chaqueta vanguardista.

Para su cabello optó por llevar su característica melena negra y unas gafas de sol que apenas escondían su mirada.

“Feelin Crate HBU”, fue el mensaje con el que acompañó el carrusel de fotos.

Pese a que Perry lució bastante guapa fueron muchos los seguidores que criticaron su nuevo estilo por lucir demasiado “vulgar”, por si fuera poco también criticaron su apariencia delgada.

“Que vulgar últimamente”, “Por qué está tan delgada, está enferma o algo así”, “Ahora vende lo vulgar”, “No es necesario mostrar tanto”, han sido algunos comentarios, aunque sus fans se mostraron totalmente emocionados de sus candentes fotos por lo que los elogios opacaron a los haters e incluso Miranda Kerr, ex de Orlando Bloom se sumó a los piropos.

La publicación se da luego que renovara su marca en las redes ante la presunta llegada de su nuevo álbum el cual parece estar bastante candente al optar por un tema rojo ardiente con sus iniciales en un gráfico plateado.

Además, la interprete de temas como Roar se ha encargado de estar bastante activa y hace dos días colgó unas postales en bikini desde un balcón que también fueron objeto de debate por parte de sus seguidores. Lo cierto, es que Perry al parecer busca regresar con todo a la industria musical tras un largo receso.