“¿Le cae mal Daniela Luján?”: el gesto de Violeta Isfel por el que la acusaron de grosera

Violeta Isfel se ha ganado el cariño del público mexicano gracias a su carisma y autenticidad. Aunque muchos la recuerdan entrañablemente por su papel de Antonella en “Atrévete a soñar”, Isfel ha continuado demostrando su talento y versatilidad en diversos proyectos televisivos y teatrales. Además, ha vuelto a sus raíces musicales con la gira de conciertos 2000sxSiempre, un espectáculo que reúne a las estrellas infantiles más icónicas de la televisión mexicana de los años 2000.

Ahora que el show está de gira por la República Mexicana, algunos de sus miembros han estado compartiendo sus vivencias detrás de escena, así como el acercamiento que han tenido con sus fans. Violeta, que siempre ha publicado videos de su día a día no ha sido la exepción y en su más reciente viaje por Monterrey para una de las presentaciones, preparó regalos para quienes se acercaran a saludarla, como muestra de agradecimiento por su apoyo.

“Ya estamos aquí en el aeropuerto de Monterrey y hoy quise hacer algo alrevés. Los fans siempre traen regalitos, detallitos, sorpresitas, cosas increíbles y el día de hoy quise traer estas para los que traigan detallitos yo darles uno”, señaló la cantante mientras mostraba una bolsa con las famosas plumas de Antonella y varios collares de flores.

A lo largo del video se ve cómo los fans se acercan a pedirle fotos y autógrafos, mientras que algunos le regalan pulseras y galletas. Sin embargo, en redes sociales algunos señalaron que “tenía mala actitud” con algunos y sobretodo, cuando llegó Daniela Luján.

Violeta Isfel La cantante quiso tener un detalle con sus fans pero la criticaron (Instagram)

“Violeta viendo como la niña trae la playeras de el diario de daniela en vez de atravete a soñar”. “Ella esperando detalles. Ósea si le dan ella regala y si no pues no”. “Hasta la cara le cambió cuando llegó Daniela”. “Los ojos que hizo cuando llegó Dani”. “No le caerá bien Daniela?? hasta la cara le cambió”, se lee en redes sociales.

Si bien Violeta se mostró siempre accesible con todos, usuarios aseguraron que “le cambió la cara” en cuanto los fans comenzaron a gritar el nombre de Daniela, quien estaba saliendo de la terminal. Asímismo destacaron que hubo un fan al que Violeta “ignoró” pues aunque se acercó de forma amable para pedirle una foto, nunca volteó a su cámara.

“Por qué no le dieron su foto el señor de la corbata 🥺😔”. “porque ignoraba al de la corbata 😔 todos se iban y el seguía aferrado a su fotito 😔”. “dejo al señor esperando ni lo pelo😔”. “Si vio al de la corbata y hasta le digo no mi amor 🙄”. “Hay todo bonito pero el señor se quedo triste pidiendo fotos y nunca lo pelaste pobre”, expresaron.

Violeta Isfel La cantante quiso tener un detalle con sus fans pero la criticaron (Instagram)

¿Violeta Isfel tiene una enemistad con Daniela Luján?

Mientras que muchos han expresado que Violeta es una de las artistas más humildes y cariñosas con los fans, otros no dejan de decir que ha tenido mala actitud con otras compañeras, especialmente con Daniela Luján.

Esto es algo que está lejos de ser verdad ya que ella nunca se ha expresado mal de ninguna ni mucho menos ha hecho algo en contra de ellas, al contrario, las ha defendido y alabado su trabajo.

En una ocasión, cuando Belinda tuvo una participación en uno de los shows y todos criticaron que Daniela Luján no la saludó, Isfel defendió: “Dani no estaba, fue un momento fortuito, no es que lo hayan planeado. Belinda ya se iba a México, porque tenía una presentación y Dani estaba arriba arreglándose, entonces no se enteró”.

Asimismo, Violeta ha sido un gran apoyo para Daniela en el escenario. Al principio, Daniela sufría de ataques de pánico escénico, y Violeta la asistía en algunos números musicales, brindándole el respaldo necesario para superar sus miedos.