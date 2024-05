¿Qué dijo Violeta Isfel de Danna? Fueron compañeras y ahora la acusan de “tenerle envidia” por este motivo

Violeta Isfel se ha ganado el cariño del público con su carisma y autenticidad. Es a través de sus redes sociales que la protagonista de ‘El príncipe del barrio’, ha sabido conectar con la audiencia, pues muestra su día a día en divertidos videos donde se deja ver al natural, sin filtros, ni poses.

Ahora, la actriz ha sorprendido en una entrevista con Yordi Rosado donde habló de sus proyectos y su relación con otros artistas, como Danna, con quien se catapultó a la fama en la telenovela ‘Atrévete a soñar’.

Ambas artistas dejaron una marca indeleble en la pantalla con su participación en dicha producción, Interpretando a personajes entrañables y complejos. Isfel y Paola cautivaron al público con sus actuaciones llenas de carisma y emotividad, aportando un toque de frescura y humor a la trama, así como de talento musical.

A pesar de ser “enemigas” en la historia, la química entre ambas actrices y la profundidad de sus interpretaciones contribuyeron en gran medida al éxito duradero de la serie, que se convirtió en un fenómeno cultural y dejó un legado perdurable en la memoria de los espectadores.

Isfel habló de su relación con Danna en la entrevista con Yordi pero terminó siendo criticada por algunos que señalaron que “se nota que le tiene envidia”.

Si bien la actriz siempre se ha destacado por expresar su admiración a otros artistas y siempre hablar bien de ellos, ante internautas, la forma en la que se expresó de Danna denotó envidia y es que además, confesó que “hace mil años” no la ve.

De acuerdo con Violeta, ella siempre soñó con ser parte del musical de Wicked en México, el cual fue protagonizado por Danna. La intérprete de ‘Malafama’ dio vida a Elphaba, papel por el cual según Violeta, quiso audicionar pero que no pudo por un problema de salud.

“Hace mil años que no la veo, la última vez que tuvimos contacto fue en Wicked cuando ella hizo de Elphaba, tristemente cuando vinieron los castings para ese musical yo tenía un problema de cuerdas vocales y me operaron y fue maravillosa para mí saber que Danna había logrado un sueño, que por cierto Desafiando la gravedad, la canción que volvió famosa a Wicked, era una canción que Danna cantaba en los pasillos, cuando ella tenía 14 años”.

“Esa Violeta quería ser todo, Teresa y ahora Elphaba”. “Se nota la envidia a Danna, qué feo”. “Dana en esa obra calló a muchos, hizo un papel espectacular y es la 3ra mejor elphaba del mundo y la 1era más joven”. “Ella queriendo hacer todo lo que hace Danna Paola”. “Hasta cree q violeta le iba a ganar a Dana en ese casting,ese papel era para Dana la dió con esa voz”, expresaron internautas.

Lo cierto es que, aunque la señalen, Violeta nunca ha dicho nada malo de Danna, al contrario. Aunque no se quedó con el papel, reveló fue a ver la obra de teatro, en donde pudo ver a Danna y felicitarla.

“Yo me sentía orgullosísima de ella (Danna) porque yo la veía desde chiquita cantando esa canción y cuando la fui a ver a la obra, yo me pagué mi pasé esmeralda y estábamos en la orquesta (…), esa fue la última vez que la pude ver, la abracé, me platicó que la estaba pasando fenomenal”.