Violeta Isfel se deja ver “sin dientes” y preocupa por procedimiento al que recurre para su sonrisa perfecta

La popular actriz Violeta Isfel, se ha ganado el cariño del público con su carisma y autenticidad. Es a través de sus redes sociales que la protagonista de ‘El príncipe del barrio’, ha sabido conectar con la audiencia, pues muestra su día a día en divertidos videos donde se deja ver al natural, sin filtros, ni poses.

Desde mostrarse sin maquillaje y con canas, hasta sus idas al mercado para comprar los aditamentos de sus shows, Violeta ha demostrado gran sencillez, sin temor al qué dirán.

Recientemente la actriz compartió con los fans un video sobre su visita al dentista, pues tuvo que acudir al consultorio para someter sus dientes a un procedimiento que ha ganado gran popularidad en los últimos años.

Violeta Isfel se dejó ver “sin dientes”, en sentido que mostró el aspecto natural de su dentadura sin las carillas que tiene desde hace tiempo.

@violetaisfel Me puse en las mejores manos con @Dra. Sthepany Escudillo y viaje hasta Gdl para que me cambiaran y mejoraran mi sonrisa. Fue un proceso largo pero valdra la pena. ♬ sonido original - violetaisfel

“Me quitaron todas mis carillas y me sorprendí”, tituló el video. “Este de aquí está bien filoso Yo digo que ya no me tienen que traer nada de cubiertos, yo lo parto”, bromeó mostrando uno de sus dientes reales.

La actriz dejó ver todo el proceso que llevó a cabo su dentista y aunque muchos aplaudieron el que se mostrara al natural y halagaron su nueva sonrisa, también preocupó a algunos de sus seguidores por lo que implica el tratamiento.

“OMG osea no te hacen limpieza antes de poner carillas, o sea los dientes se quedan sucios abajo??? yo pensaba que era algo diferente”. “Lo que nadie te dice es que se acumula sarro y puede haber infiltración de alimentos”. “Eso te está destruyendo tus dientes naturales”. “Desgraciadamente lo único que hacen las carillas destapar nuestros dientes de formarlos, deteriorarlos y dejarlos peor”. “No soy experta pero antes de las carillas se debe de colocar brackets y más por qué hay personas que no las necesitan”. “Un buen odontólogo pone brackets, alinea la mordida y a lo último si lo desean se colocan las carillas”, expresaron internautas.

Violeta Isfel La actriz compartió su proceso para reponer sus carillas (TikTok)

En abril, Violeta compartió estaba experimentado la pérdida de varias carillas dentales en los últimos años, lo que la llevó a tomar la decisión de someterse a un cambio radical en su sonrisa. Según contó entonces, el problema comenzó cuando una de sus carillas se cayó mientras comía un hueso, lo que la llevó a buscar la ayuda de su dentista anterior para solucionar el inconveniente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por reparar su sonrisa, no quedó satisfecha con los resultados por lo que encontró una opción en Guadalajara que es a donde viajó ahora.

¿Qué son las carillas dentales?

Las carillas dentales son láminas delgadas hechas de porcelana o resina compuesta que se adhieren a la parte frontal de los dientes para mejorar su apariencia. Estas finas cubiertas pueden corregir una variedad de problemas dentales, como decoloración, desgaste, astillado o incluso alineación irregular.

Violeta Isfel La actriz compartió su proceso para reponer sus carillas (TikTok)

Aunque unas buenas carillas ofrecen durabilidad, resistencia, mejora de la estética y protección para los dientes naturales, es importante tomar en cuenta que se puede experimentar sensibilidad dental temporal a los alimentos calientes o fríos. Esta sensibilidad suele desaparecer en unos pocos días o semanas, pero en algunos casos puede persistir.

Asímismo puede haber daño en el esmalte dental, riesgo de infección y cambios de color, especialmente si se consumen alimentos o bebidas que tiñen los dientes con regularidad.

Antes de decidirte por las carillas dentales, es importante consultar a un dentista calificado para evaluar tu salud dental y discutir tus objetivos estéticos. Además, ten en cuenta que las carillas no son reversibles y requieren un cuidado dental regular para mantener su apariencia y funcionalidad a lo largo del tiempo.