“¿Jenna Ortega eres tú?” Danna reaparece en programa español, la confunden y le critican escote XXL

La cantante Danna Paola se encuentra de gira en España para presentarse con su show en el Real Jardín Botánico de la Alfonso XIII de la Universidad Complutense en Madrid, oportunidad que aprovechó David Brocano, conductor del programa La Resistencia para entrevistar a la cantante mexicana.

En el programa se habló de todo un poco, desde presentar su disco, Childstar, preparar una michelada, confesar cuánto es su patrimonio y hasta las veces que ha tenido relaciones sexuales en el mes.

Brocano, afilado con sus preguntas, no dudo en cuestionarla sobre el patrimonio que maneja la cantante mexicana. “¿Cuál es tu patrimonio total?”. Ante esto Danna ha sido tajante y ha dicho que recurra a Google porque “tienen el dato”.

“La verdad que en lo que más gasto hoy en día, y creo que coincido con Shakira en esto, es en sueldos, cien por ciento. Y en shows, invierto mucho en las producciones de mis shows”, confesó.

“Y pues la verdad que dinero en el banco no tengo mucho porque está invertido. ¿Por qué tener el dinero estancado? Hay que invertirlo, el dinero hay que moverlo”, agregó.

9 millones de dólares y 10 relaciones sexuales en 30 días

Brocano encontró la cantidad: “nueve millones de dólares de patrimonio”, según las páginas web que revisó. “Yo creo que se queda corto nueve millones, Danna”, añadió. Sin embargo, ella misma lo ha confirmado: “Lo veo bien, podría ser, pero están invertidos”.

Esta confesión la aprovechó el español para una pregunta controvertida que todos los invitados tienen que responder: “Relaciones sexuales en los últimos 30 días”. Después de explicarle cuál es el funcionamiento de la respuesta, Danna Paola ha sido muy clara: “En los últimos 30 días no me va mal, podría decir que unas 10 veces”.

Exagerado escote

Pero más allá de las preguntas que le hizo el conductor y de la buena vibra que se generó en el programa, los comentarios en las redes sociales se desviaron hacia la critica por su look, de botas hasta las rodillas y un mini vestido con escote XXL que algunos les pareció exagerado y otros la compararon con la rapera Doja Cat y hasta con la actriz Jenna Ortega.

“¿Por qué Danna Paola fue de Cosplay de Bayonetta?”, “Pensé que era una bailarina exótica pero ya vi que es Danna”, “Trae un look que parece Doja Cat✨”, “Creí que era Jenna ortega 😐”, “Dios mío! La ostia, que se hicieron las lolas Danna paola? Eso está como Paulina Rubio no hay nada que ver Se desgracio toda…”, “Estaba mejor más llenita, ahora toda calaquita no se ve bien... 😔”, son algunos de los comentarios.

Los fans nuevamente la criticaron por el acento, entre español y mexicano. “¿Por qué habla como española si es Danna Paola?”, “Yo la escucho con acento muy mexicano”, “No que prefiere España y allá presume a México!!”, “En los huesos 😅 es de argentina claro ee 👍🏻👍🏻👍🏻”, “Yaa quédensela”.

De acuerdo con la prensa española, hasta el cierre de esta nota el espectáculo de la mexicana programado para este 22 de junio aún cuenta con un boletaje disponible de más del 50%, hecho que incluso llevaría a pensar en su posible cancelación, reseñó el portal Yahoo Style.