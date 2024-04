Danna Paola admite que su fanaticada tóxica le ha afectado mucho en su carrera

Danna Paola o Danna, como quiere ser llamada ahora, realizó una conferencia de prensa que empezó dos horas después de lo pautado debido a un contratiempo que sufrió la cantante antes de salir de su casa.

Dicho contratiempo tuvo mucho que ver con lo que habló con la prensa, pues la también actriz se sinceró sobre las repercusiones que ha sufrido por la fama, ya que no todo es bueno.

“Sufrí un ataque de pánico antes de salir de mi casa. Sigo asimilando todo lo que está ocurriendo”, se disculpó Danna en la conferencia de prensa, al parecer el ataque de pánico fue provocado por la filtración de sus nuevas canciones en las redes sociales.

Danna asegura que esta es la reinvención más grande que ha hecho de su carrera hasta ahora

“Creo que por fin llegué al punto donde encontré mi voz como artista, mi sonido, y me encanta que escuchen a Danna por primera vez con este álbum. Es la reinvención más grande que he tenido”, detalló Danna sobre “Childstar”.

Y agregó: “La inspiración nació desde la oscuridad, la depresión, el bloqueo creativo (…) Las manos (en el tráiler) significan mi agorafobia, ansiedad, toxicidad, industria, pues sí, también un poco a veces los fans tóxicos que me han llegado a tocar”.

No es la primera vez que Danna toca el tema de los fanáticos tóxicos, asunto que le ha valido un montón de críticas, pues ha expresado que sus fanáticos no dictaminan la forma en cómo debe llevar su vida y carrera, si deciden no apoyarla más, le parece bien, pero no le parece justo que la ataquen porque ya no quiere complacer a nadie más que no sea ella.