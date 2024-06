¿Por eso Cazzu está callada? Aseguran que Nodal le habría dado esta fortuna para asegurar su silencio

La relación de Nodal y Ángela Aguilar, y la supuesta infidelidad a Cazzu sigue dando mucho de qué hablar y ha acaparado a los medios y hasta a los famosos, que opinan sobre la situación y eligen “un bando”.

Cada vez salen a la luz más detalles y recientemente un programa aseguró que Nodal habría “comprado el silencio” de la cantante argentina y por eso ella no se ha pronunciado mucho tras la ruptura y se ha alejado de las redes.

Aseguran que Nodal le habría dado esta fortuna para asegurar su silencio

Fue el programa Chisme No Like, donde los presentadores Elisa Beristain y Javier Ceriani aseguraron que Nodal le dio una gran fortuna a Cazzu para que ella no dijera nada tras su separación.

“Nodal le habría puesto a Cazzu y a la nena una cuenta bancaria escalofriante de 9 millones de dólares, que va a manejar Cazzu hasta que la bebé cumpla 18 años”, dijo el periodista Ceriani, sorprendiendo a todos.

Además, aseguró que el cantante también le dio tres casas a la intérprete de Brinca, y esta sería la razón por la que ella no se ha pronunciado sobre el romance de él con Ángela Aguilar.

“ Por eso no va a decir nada, por eso no va a meterse en la relación con Ángela Aguilar”, dijo el periodista, y esto sin contar cuánto será la pensión mensual que le dará por su hija Inti.

Esto explicaría por qué Cazzu no ha estado presente en redes sociales y emitió un comunicado hace unos días donde dejaba saber que está bien, sin echar culpa a Nodal de su relación con Ángela.

“La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas. Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, dijo en el comunicado que supuestamente Nodal le habría pedido que publicara.

Esta es la fortuna de Nodal

Nodal es uno de los cantantes más exitosos de los últimos tiempos de México con su música regional mexicana y ha ganado miles de premios en su corta carrera.

El joven comenzó en el 2016 y ya tiene una carrera consolidada con temas como De los besos que te di, Adiós amor y Ya no somos ni seremos.