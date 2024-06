“¿Está con él por su dinero?”, Esta es la fortuna de Nodal vs la fortuna de Ángela y Pepe Aguilar

La relación de Nodal y Ángela Aguilar sigue dando mucho de qué hablar y es que se han convertido en una de las parejas más polémicas y odiadas del mundo del espectáculo.

Y es que muchos los acusan de haber comenzado su relación cuando aún el cantante estaba con Cazzu y es algo que no les perdonan, pero ellos han seguido adelante y se muestran juntos y felices.

Sin embargo, muchos se preguntan si la joven mexicana estará con el intérprete de De los besos que te di por interés y su dinero, pero te decimos de cuánto es la fortuna de Nodal, la de Ángela y la de Pepe.

Esta es la fortuna de Nodal vs la fortuna de Ángela y Pepe Aguilar

Nodal es uno de los cantantes más exitosos de los últimos tiempos de México con su música regional mexicana y ha ganado miles de premios en su corta carrera.

El joven comenzó en el 2016 y ya tiene una carrera consolidada con temas como De los besos que te di, Adiós amor y Ya no somos ni seremos.

Claro que todo su éxito se traduce en dinero, por lo que posee una fortuna a su corta edad de 20 millones de dólares aproximadamente, según el sitio especializado en calcular la fortuna de famosos, Celebrity Net Worth.

Sin embargo, Ángela Aguilar no se queda atrás y también ha trabajado desde muy pequeña en su carrera musical, convirtiéndose en una de las cantantes mexicanas más admiradas y talentosas.

La joven ha recibido también miles de premios como Premio Lo nuestro a Artista Revelación Femenino, Premio Juventud al Álbum del Año Regional Mexicano y Canción Mariachi/Ranchera, y muchos más, lo que también se traduce en dinero.

Por lo tanto, su fortuna no es poca, pues según el mismo sitio especializado que calcula fortuna de famosos, la hija de Pepe Aguilar tiene una fortuna de 2.5 millones de dólares y va en aumento.

Aunque no es igual a la de Nodal, no es una cantidad mínima, y además, su padre, Pepe Aguilar, ha acumulado una fortuna de 10 millones de dólares , por lo que sin duda el dinero no es algo que a la joven le haga falta.

Así que según estas cuentas, Ángela no tendría que estar ni con Nodal ni con ningún hombre por dinero, pues ella tiene suficiente, al igual que su familia, y de hecho, la joven tiene una mansión en Houston, Texas y mil lujos más.