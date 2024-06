¿Más guapo que Nodal? Las fotos del sexy tatuador de Ángela Aguilar que enloquecen en redes

Desde hace semanas se viralizó un video en el que se ve a Ángela Aguilar haciéndose un tatuaje en Roma y ahora se sabe que se tatuó las iniciales de Nodal en su mano.

Sin embargo, ahora no es el tatuaje lo que ha interesado, sino el tatuador, y es que el joven italiano causa sensación en redes con su belleza, y aseguran que está mucho más sexy que Nodal.

Las fotos del sexy tatuador de Ángela Aguilar que enloquecen en redes

Alessandro Capozzi ha acaparado las miradas y se ha vuelto viral desde que se supo cómo se llamaba y se dio con su usuario de Instagram.

El joven de 28 años es dueño del estudio de tatuajes y galería de arte contemporánea “Aureo Roma”, que fue donde Ángela asistió cuando estuvo en Roma.

A través de redes el modelo comparte no solo parte de su trabajo como tatuador, sino algunas sexys fotos en las que sale sin camiseta, dejando ver sus músculos, desatando suspiros.

“Wow que guapo está el tatuador, yo me lo tatúo a él”, “me encanta más él que Nodal lo siento”, “Ángela deja a Nodal y vete con el tatuador por favor”, “lo que pasa es que el tatuador no tiene tantos millones jaja pero está mucho mejor”, “que sexy ese tatuador, me dejó enamorada”, “Ángela serás más feliz con el tatuador yo que te lo digo jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Fue en el 2015 cuando Capozzi comenzó a compartir en redes su trabajo y actualmente tiene más de 1 millón de seguidores y ha tatuado a famosos como Demi Lovato, y a los integrantes de The Chainsmokers.

Aunque le va muy bien como tatuador, su verdadero sueño y deseo es dedicarse a la música y por eso a veces canta mientras tatúa, y los videos se han viralizado en redes y lo han apoyado, incluso en el video en el que tatúa a la mexicana cantan juntos y ella lo alaba por su voz.

De hecho, la lanzó su primer sencillo que lleva por nombre “Swear to defend”, y planea llegar muy lejos en el mundo de la música.