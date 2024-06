VIDEO Fans pagan boletos para ir a “gritarle sus verdades” a Ángela Aguilar en concierto: “¡Fuera, fuera!”

Ángela Aguilar y Nodal siguen en el ojo del huracán debido a su polémica relación, que aún se desconoce cuándo inició.

Los cantantes han dejado claro que no les importa el qué dirán, pues están presumiendo su romance cada vez más, y recientemente hasta la mexicana mostró el tatuaje que se hizo en honor a Nodal.

La hija de Pepe Aguilar se tatuó CN, las iniciales de Nodal en la mano cuando estuvo en Roma, y en una reciente entrevista defendió su relación.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, dijo la cantante, a la vez que negó haberse casado con el cantante.

Fans pagan boletos para ir a “gritarle sus verdades” a Ángela Aguilar en concierto: “¡Fuera, fuera!”

Aunque Ángela Aguilar intente defender su relación con Nodal y pida que no los “crucifiquen”, en redes no los perdonan, y son la pareja más odiada del momento.

De hecho, a través de TikTok circula un video en el que están en un concierto de Ángela Aguilar y le gritan “fuera, fuera”.

“Yo pagando mi entrada para gritarle lo que se merece”, se lee en la descripción del video donde se ve a Ángela cantando mientras se oye de fondo que le gritan “fuera, fuera” y la abuchean.

Sin embargo, en los comentarios aseguran que el video no es real, y que el audio donde gritan “fuera” fue colocado para que así pareciera, pero aseguran que es lo que muchos quisieran hacer, porque consideran que es lo que la mexicana merece.

“Es audio de latinus”, “tristemente es un audio pero es el deseo de todos”, “ay como quisiera que fuera verdad, es lo mínimo que se merece”, “se ve que no es cierto, pero ya muchos quisiéramos hacerlo”, “díganme que es real, sería un sueño”, “aunque es el deseo de muchos, no es verdad jaja”, y “aún no ha pasado, pero ya pasará, créanme que sí”, fueron algunos de los comentarios.

Ángela Aguilar aseguró que no está embarazada de Nodal ni se han casado y destacó que no quiere consejos en su relación. “No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”, dijo en entrevista a Quién.