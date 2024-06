“Está tranquila”: Cazzu es captada en restaurante y este fue el look por el que aseguran que su brillo volvió

Mientras Ángela Aguilar y Christian Nodal están siendo atacados en redes sociales por su reciente romance, Cazzu, se ha llenado de cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y otros famosos que han reprobado las acciones del cantante sonorense, y es que, le han reprochado que supuestamente abandonara a su hija quien nació en septiembre de 2023.

PUBLICIDAD

Esto no es todo, pues hay quienes aseguran que el cantante no solo usó a Cazzu “para cumplir su capricho de convertirse en padre” sino que le había sido infiel con Ángela Aguilar mientras preparaban una nueva colaboración que, según informes de la creadora de contenido, Jacqueline Martínez, ‘Chamonic’, estaría a punto de ver la luz.

Cazzu e Inti en Miami Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Las especulaciones comenzaron debido a una serie de posteos por parte de la argentina, quien dejó mensajes que preocuparon a los fans, en los que se leía: “Que me saquen todo menos vos”, “lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto” y que terminó con un doloroso comunicado que anunciaba su separación de Nodal donde mencionó: “Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. GRACIAS todo sana”.

Cazzu es captada en restaurante y así luce tras su separación de Nodal

Parece que, mientras Nodal está viviendo finalmente la historia de amor que tanto había esperado con Ángela Aguilar, Cazzu estaría pasando uno de los tragos más amargos de su vida, y es que un par de publicaciones provocaron que los fans se preocuparan por ella, luciendo una mirada y poses tristes desde el estudio de grabación y una reciente selfie que dejó ver quien terminó con el corazón roto.

Sin embargo, el portal de noticias, ‘Allterno Monterrey’ recientemente difundió un video donde se puede ver en lo que parece ser un restaurante de un centro comercial llevando una carriola donde se encuentra Inti, donde se encontró con otras tres personas, dos mujeres y un hombre.

Aunque el video dura tan solo unos segundos, este bastó para que los fans aseguraran que el brillo de ‘La Jefa del Trap’ había vuelto, donde se le ve luciendo una camisa oversize con una minifalda tableada y peinado desenfadado, muy cómoda y casual.

Cazzu reaparece y fans aseguran que su brillo volvió

Luego de que las recientes fotografías de Cazzu alarmaran a los fans, este video, mostró que la famosa argentina estaría más tranquila desde su separación con Nodal, tanto que fans aseguraron que esa armonía que muestra es porque a comparación del sonorense, “ella no falló”.

Como era de esperarse la publicación, se llenó de cientos de comentarios en los que se leía: “Y sí, que va a andar preocupada, si ella no hizo nada raro”, “Ya se quito ese estorbo de encima…”, “Claro que está tranquila, ¡ella no fue la que falló! Team Cazzu”, “Está más segura sin él, que con él”, “Toda una dama”.