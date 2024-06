¡Al estilo Shakira! 5 veces que Cazzu demostró que los ‘baggy’ jeans son los más sexys y elegantes

Cazzu no solo es ‘La Jefa del Trap’, también es todo un ícono de la moda que sabe perfectamente como combinar la sensualidad con el glamour y un toque de extravagancia, que la hacen una de las cantantes con mayor estilo y autenticidad.

PUBLICIDAD

Mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan en el ojo del huracán luego de que confirmaran que sostenían un romance tan solo dos semanas después de que el sonorense anunciara su separación de Cazzu, la argentina se ha volcado en su hija y en sus proyectos musicales que mantienen a su público a la expectativa por su nuevo material discográfico.

Y ante la nueva era que está por iniciar la argentina de 30 años, es posible que, tal y como lo hizo Shakira, Cazzu no solo componga emotivos temas que podrían tratarse de su relación con Christian Nodal, sino que es posible que siga el ejemplo de la barranquillera y cambie de look a uno mucho más desafiante y quizá hasta nos regale algún look de la venganza.

Cazzu enseña a llevar baggy jeans con glamour y sensualidad

Cazzu no solo ha logrado consolidarse como una de las artistas más destacadas de Argentina llevando su legado musical al plano internacional, también es una de las mujeres con más estilo entre las famosas, presumiendo uno de los estilos más versátiles que, además, toman cierta inspiración asiática.

Desde el 2023, los expertos estilistas auguraban el éxito de los baggy jeans, cargo pants, wide leg y mom, que vendrían a proponer una nueva forma de vestir donde la comodidad y la sensualidad serían los principales ejes de los looks de las mujeres a los que se han sumado famosas como Shakira, Jennifer Lopez y Julieta Emilia Cazzuchelli.

Cazzu Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Este 2024, los medios especializados en moda colocan a los baggy jeans como unos de los pantalones más populares del año, y fue Cazzu quien ya enseñó como utilizarlos de forma chic con ese característico toque sensual que solo ella sabe lograr.

Aquí te enseñamos las claves para usar baggy jeans igual que la ‘Nena Trampa’ con mucho estilo, no te pierdas los consejos que la famosa cantante de ‘Maldades’ no ha enseñado a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Este 2024, los medios especializados en moda colocan a los baggy jeans como unos de los pantalones más populares del año, y fue Cazzu quien ya enseñó como utilizarlos de forma chic con ese característico toque sensual que solo ella sabe lograr.

Aquí te enseñamos las claves para usar baggy jeans igual que la ‘Nena Trampa’ con mucho estilo, no te pierdas los consejos que la famosa cantante de ‘Maldades’ no ha enseñado a través de sus redes sociales.

Crea contrastes

Los contrastes son la clave para lucir un atuendo chic y llamativo, en este caso, la famosa cantante optó por un look de baggy jeans con prendas superiores que mezclan estampados en blanco y negro con calzado del mismo estilo, o bien un total look con zapatos que destaquen de tu outfit.

Cazzu e enseña como llevar baggy jeans Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Baggy jeans y corsé

La dueña de los corsés y prendas cut-out, Cazzu es sinónimo de poder y sensualidad, características que ha sabido transmitir desde su guardarropa. Sabe perfectamente que los baggy jeans con detalles y estampados son perfectos con crop tops o corsés, pues mientras tenemos una prenda inferior holgada, la superior se ciñe para estilizar la figura y crear una armonía.

Cazzu te enseña a como combinar baggy jeans Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Baggy jeans con crop top

Para un look casual, los baggy jeans son la mejor idea, pues, además de ser favorecedores y supercómodos, son perfectos para el día a día, combínalos con un crop top básico y lúcete como ninguna otra.

Cazzu te enseña como llevar baggy jeans Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

La combinación de casual y sensual

Para un look digno de festival, Cazzu combinó un sensual body color plata que dejaba al descubierto su abdomen con unos baggy jeans, pero si lo tuyo es no mostrar demasiado, entonces combina con una chaqueta tal como lo hizo la cantante de ‘C14TORCE’.