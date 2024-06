¿Apoyó la infidelidad? Gabriel Soto compara su relación con la de Nodal y Ángela Aguilar: “Hay que ser feliz”

Christian Nodal y Ángela Aguilar se han robado el show en portales, revistas, programas de televisión y las redes sociales con su “historia de amor”, donde quedó “vestida y alborotada”, Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico Cazzu y madre de la hija del cantante de regional mexicano, Inti.

Ya van varias semanas que lo único que se habla es de la infidelidad de Nodal, de la “fans de las relaciones pasadas de su novio”, Ángela, y de como Cazzu ha sobrellevado su situación con una bebé de apenas 8 meses. Es la noticia bomba de junio.

Sin embargo, hay quienes defienden “con sangre y experiencia”, la nueva relación del interprete de “Botella tras botella” y se trata del actor Gabriel Soto, quien también hizo de las suyas con dos protagonistas, la madre de sus hijas, Geraldine Bazan, y su actual pareja, Irina Baeva.

“Hay que dejar que la gente sea feliz”

Al respecto, Soto fue cuestionado sobre el romance de Nodal y la hija de Pepe Aguilar en una entrevista para el programa Hoy y enfatizó que no se puede juzgar sin saber lo qué ocurrió y la gente tiene que “buscar su felicidad porque la vida es muy corta y estamos aquí para disfrutarla”.

“No me gusta opinar mucho sobre la ida de la gente, yo simplemente soy partidario de que la gente sea feliz, que busque su felicidad y que no juzguemos cosas que realmente no sabemos a fondo las cosas como pasaron”, dijo al periodista.

También recordó que cuando pasó por una “situación similar” fue criticado después de separarse de Geraldine Bazán e iniciar una relación con Irina Baeva. “Muchas veces la gente juzga y emite opiniones sin saber realmente qué es lo que pasa y si la gente es feliz hay que ser felices”.

Hay diferencias, “la salud mental de nuestras hijas”

Sin embargo, destacó cierta diferencia que aun no se sabe si sucederá con Nodal y es que el trato que tiene Gabriel y Geraldine “es muy bueno”, sobre todo por el bien de sus hijas, con quienes tiene gran comunicación e incluso Irina Apoya que se relacione así con Geraldine, situación que costó algunos años superar para la ex pareja del actor.

“Somos una familia finalmente, estamos por el bienestar de nuestras hijas y siempre hemos dicho que eso va a prevalecer. Finalmente, así es y como dijo ella siempre seremos los papás de nuestras hijas”, destacó.