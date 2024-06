Tunden a Nodal por quejarse de no tener intimidad con Cazzu en su postparto y le recuerdan que casi se muere

La ex pareja se separó a menos de dos años de romance.

Christian Nodal se ha posicionado como el cantante más funado del momento tras su separación con Cazzu, madre de su hija Inti, y nuevo romance con Ángela Aguilar, a quien no ha dudado en presumir en sus conciertos y hasta en redes sociales.

A solo ocho meses de convertirse en padre, el cantante ya se ha mostrado perdidamente enamorado de la hija de Pepe Aguilar, situación que ha causado gran indignación en redes sociales, pero esto no es todo, pues hace unos meses atrás hablaba de su vida íntima con la argentina.

Hasta hace unas semanas atrás todo parecía ir viento en popa entre Cazzu y Nodal, al encontrarse viviendo los primeros meses de su hija, sin embargo, una realidad ocurría en su vida privada, la cual dejó sorprendido a más de uno.

Esto dijo Nodal sobre su intimidad con Cazzu

Fue en diciembre de 2023 cuando Christian Nodal acudió a una entrevista en el programa español ‘La resistencia’ con David Broncano, y el presentador no dudó en preguntarle sobre cómo iba su vida íntima luego del nacimiento de su hija.

Broncano le preguntó exactamente cuántas veces había tenido encuentros con Cazzu en los últimos 60 días, a lo que él no dudó en responder.

“Ahorita no había nada de nada esto debido a que Cazzu acaba de pasar por una cesárea. Es que tengo tres meses ya de que nació mi hija. ¿Tú sabes que una regla después del postparto de 60 días… No, ya me perdí…? 90 por ahí… Muchos meses, la verdad. Eso está pasando”, dijo.

Tras sus palabras uno de los guitarristas del show, intervino advirtiéndole con un “son 40. Si te han dicho 60, cuídado ahí”.

Ante esto el conductor le dijo al mexicano que “vaya has perdido 20 días”, a lo que Nodal prometió que el próximo año le daría un número que lo haría sentir orgulloso.

“Prometo ponerte orgulloso con la cantidad”, sostuvo.

Recordemos que fue el pasado 14 de septiembre cuando Cazzu trajo al mundo a Inti, momento en el que casi pierde la vida por complicaciones durante el parto, según el mismo Nodal llegó a confesar.

Es por ello que conocer las declaraciones del ranchero ha causado gran indignación en internautas y lo han calificado de “machista” y “poco hombre” por no darle el tiempo necesario a su pareja para sanar cuando casi muere y por si fuera poco buscarse a otra.

“Fue cesárea casi se moría junto a la bebe en el evento yo esperaría años para no lastimarla”, “Que machista este hombre”, “Lastimosamente para los hombres eso es lo más importante”, “Y la Ángela le quitó las ganas , esos ya andaban desde hace meses y quizás también ya este 🤰🏻 son unos descarados esos dos”, “Se fue con la Angelita a quitarse las ganas”, comentaron.