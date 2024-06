“Luego les explicamos bien”: Ángela Aguilar niega boda y embarazo de Christian Nodal

Ángela Aguilar rompió el silencio. Luego de cuatro días de rumores y especulaciones acerca de la que sería la boda del año, Ángela Aguilar negó en entrevista con la revista Quién que haya contraído matrimonio con el cantante Christian Nodal.

PUBLICIDAD

Esta es la primera vez que Ángela se refiere a los rumores que surgieron luego de que la periodista de espectáculos Maxine Woodside revelara en su programa de radio que la cantante se había casado con Christian Nodal en Roma, Italia.

La periodista también comentó que la boda había sido la condición que el papá de Ángela pidió para que Christian pudiera llevársela.

“Que la gente diga lo que diga, yo sé quién soy”

Con esta frase Ángela Aguilar encabeza la portada de la revista la cual ya fue reproducida en el portal de internet del medio y donde se habla al inicio de la importancia familiar de Ángela así como de su trayectoria.

“Me encanta estar con mis papás, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo” dijo Ángela Aguilar a la publicación y confesó que los comentarios en las redes le provocaban depresión antes pero ella seguirá siendo como es.

Al comenzar hablar de su relación con Nodal dijo que no tiene que darle expicaciones a nadie porque eso significaría que hizo algo malo.

Por otro lado la cantante dijo que lleva 10 años cantando por lo que no tiene que ser llamada “la novia de (Christian Nodal)”.

PUBLICIDAD

“Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya”.

“El amor es bonito y no tiene por qué ser sucio”.

La cantante pidió a la gente que la critica que recuerde cuando ellos tuvieron 20 años.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes”, confesó Ángela y dijo que tanto ella como Nodal están aprendiendo a amar.

Sin embargo fue durante esta parte de la entrevista que la cantante deja abierta la posibilidad para hacer un anuncio más adelante.

“Dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, respondió Ángela dejando entre ver que la supuesta boda pudiera tratarse de un videoclip.

A pregunta expresa sobre si ya se casó con Christian, respondió: “No me cases y no embaraces todavía, por favor”.

Después de esta respuesta la revista cambió de tema y hablaron de su faceta como empresaria.

La entrevista se realizó el viernes pasado

Vicky López, colaboradora de Maxine Woodside dijo esta mañana en el programa de la periodista que dicha entrevista fue realizada el viernes pasado.

La conductora adelantó que Ángela estuvo 8 horas en la colonia Roma después de haber estado acompañando a Christian en sus conciertos.

La comunicadora también reveló que Christian estuvo presente durante la sesión con Quién pero que Ángela aparecería sola, tal y como acaba de ocurrir.