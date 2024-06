¿La corrió? Ángela Aguilar se estaría ‘revelando’ y habría hecho esto con su madre

La confirmación del noviazgo entre los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal desató una serie de críticas y especulaciones, al punto que los comparan con la pareja más odiada de España: Gerard Piqué y Clara Chía. Este lunes 17 de junio, fue la “princesa del regional mexicano” ofreció una entrevista a una revista azteca, donde se manifestó sobre su nuevo romance.

Ya esta es la segunda vez, en menos de una semana, que Ángela habla de su relación, pese a que en otrora aseveró: “Yo no le voy contar a ustedes a ustedes cuando yo tenga novio, por qué, porque no se me hace decente”. Además de presumir el tatuaje en honor a Christian que se hizo en su mano, también aprovechó para pedir que “no nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

La estrella de 20 años acotó que no está embarazada, ni tampoco casada, y que su nueva relación no tiene nada de malo, porque “no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes”. En la entrevista a Quién, se definió como una mujer sincera, honesta y no hipócrita, pues prefiere meterse “en problemas por las cosas que digo que por las que me callo”.

Y al parecer, el nuevo amor la tendría un poco deslumbrada, ya que adicional a tatuarse las iniciales del nombre de su novio, también tomaría otra decisión drástica: despedir a su mánager, quien sería nada más y nada menos que su propia madre, Aneliz Álvarez Alcalá. Así lo aseveraron Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores del programa “Chisme no like”.

“Quien es su manager, quien es el cerebro y la que mueve todo es Aneliz, la esposa de Pepe, quien maneja la carrera es su madre. Ángela estaría buscando un manager para dejar a su madre como manager. Dice: ‘Mi papá recibía canciones para que yo cante y él las rebotaba y mi mamá también, y me hacían cantar puros covers, o es porque mi papá tenía celos de que yo crezca o mi papá tenía un plan que no funcionó”, indicó Ceriani tras revelar lo que, presuntamente, le diría una fuente allega a la cantante.

Igualmente, señaló que es probable que Nodal la ayude. Beristain acotó que todo se trataría de un plan de marketing, como lo manifestó también Raúl de Molina el 10 de junio. El presentador especuló que “Si Ángela se casa con Nodal es una forma de tener libertad, porque ya no es más Aguilar, sino la señora Nodal. No es la nena de papá, se terminó, se libró de su propia familia, porque el plan de Pepe era tenerla como una nena, por eso es así. No la dejaron ser mujer”.

Y es que, en conversación con la revista Quién, Ángela manifestó que su padre “no se queda con nada. Es muy fuerte conmigo, me ayuda a aprender correctamente”. Mientras que en el programa de Adela Micha, la jovencita manifestó entre bromas que “no vale la opinión de los demás, más que la de mi papá”.

Ante esto, Pepe le contestó: “Cuando me quedes grande, tendrá que venir alguien con más talento que yo para llevarte al siguiente nivel. Ahorita está empezado a pasar eso. Ya me estás empezando a no necesitar”.