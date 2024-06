“Ella no usa esponjas”, la foto de Cazzu por la que la halagan por sus curvas y la comparan con Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las famosas más exitosas por su talento, pero también de las más polémicas por su relación con Nodal.

Y es que hace una semana la cantante mexicana confirmó su relación con el cantante, a pocos días que él anunciara su separación de Cazzu, por lo que la han llamado “traicionera” y mucho más.

Además, también la han criticado por supuestamente usar “esponjas” o “relleno” para aumentar sus caderas y curvas, por lo que también se han burlado.

Sin embargo, a Cazzu, ex de Nodal, la han alabado por sus curvas y las comparan por esta foto, asegurando que ella sí tiene curvas reales.

La foto de Cazzu por la que la halagan por sus curvas y la comparan con Ángela Aguilar

En una cuenta fan de Cazzu compartieron una foto de la cantante en la que está en el escenario y se ve de espaldas, luciendo un enterizo blanco de encaje y con transparencias .

Además, también tiene una especie de cinturón blanco en su cintura y parte de la pierna y trasero, lo que acentúa aún más sus curvas, y comenzaron a llenarla de halagos, asegurando que sus curvas “sí son reales y no como las de Ángela Aguilar”.

“Esa no usa esponjaaaa mi cazzuuuu😍😍”, “La cuerpa!!! Sin relleno como la otra...❤️❤️❤️👑”, “estas curvas sí son de verdad, no como las de la moza”, “Y esas caderas siiiiii que son reales !! 🫶🏼🫶🏼🫣”, “la jefa no tiene necesidad de meterse relleno ni esponjas”, “quisiera la Ángela tener ese cuerpazo”, “demasiado mujer para ese hombre, con la que está le pega más”, y “aquí si hay curvas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Fue en septiembre cuando Cazzu dio a luz a Inti, y a 9 meses la famosa ha ido recuperando su figura, y ahora luce un abdomen plano con el que sorprende a todos.