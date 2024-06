“¿Hasta eso le copió a Belinda?” Tatuador de Ángela Aguilar la ‘expone’ y revela el diseño que lleva en la mano

Ángela Aguilar y Christian Nodal no han dejado de acaparar los titulares desde que confirmaron su relación el 10 de junio, desatando una ola de sospechas alrededor de su nuevo romance, desde un pacto por publicidad, una boda secreta y hasta un posible embarazo.

PUBLICIDAD

Tal como pasó con Gerard Piqué y Clara Chía, los cantantes de regional mexicano se han convertido no solo en una de las parejas más comentadas, también en las más criticadas de este año, debido a la rapidez en la que Christian Nodal habría comenzado una relación nueva tras anunciar su separación de Cazzu.

Pero, en medio de la serie de especulaciones que indicarían que la pareja se casó durante un viaje a Italia, gracias a unas fotografías que fueron publicadas por el maquillista Stefano Comelli, fue él mismo quien recientemente rompió el silencio a través de redes sociales donde se leía:

“Hola a todos. ¿Qué tal estáis? He leído muchos comentarios sobre la historia de Ángela Aguilar. Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí la privacidad de todos mis clientes es prioridad, así que no daré ninguna entrevista o declaración sobre chismes”, pero el maquillista no fue el único que rompió el silencio, recientemente, lo hizo el tatuador de la cantante habría dado a conocer cuál fue el diseño que se hizo en la mano.

Tatuador de Ángela Aguilar revela el diseño que se hizo en la mano

A finales de mayo se viralizó un video en redes sociales donde se veía a Ángela Aguilar hacerse un nuevo tatuaje, esta vez en la mano, durante su viaje a Roma, que mantuvo en completo misterio hasta que la influencer Chamonic, confirmó el supuesto diseño que se habría hecho.

La reconocida creadora de contenido Jacqueline Martínez, ‘Chamonic’ dio a conocer un supuesto video donde Alessandro Capozzi, habría contado más detalles del tatuaje que Ángela Aguilar se habría hecho en la mano del que ya se había especulado, podría ser algo relacionado con Christian Nodal.

“La persona que le hizo el tatuaje a Angela Aguilar en Roma confirma que si se tatuó la C y la N , ahí ya traía esa roca de anillo que Christian Nodal le regaló y que trae en el fondo de pantalla en su celular”.

PUBLICIDAD

¿Ángela Aguilar hizo lo mismo que Belinda?

Chamonic también aseguró que el tatuador también reveló que la cantante le había contado que estaba en una “escapada romántica” y reprobó que tanto él como el maquillista “carecieran” de ética para ventilar momentos privados de la actual pareja.

Fue la creadora de contenido la que dio a conocer el que ya se venía haciendo un secreto a voces donde algunos, incluso se atrevieron a comparar a Ángela Aguilar con Belinda, y es que, ambas se habrían hecho el mismo tipo de tatuaje con las iniciales del famoso cantante, solo que la estrella pop en el pie con un corazón rojo rodeando las letras, mientras que la hija de Pepe Aguilar podría tener algo parecido al que alguna vez se hizo la cantante de ‘Cactus’.