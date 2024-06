¿Se lo dijo a Nodal? Madre de Ángela Aguilar asegura que a su hija le gustan “feos” y así reaccionó él

En medio de la polémica por el romance de Christian Nodal con Ángela Aguilar, hay quienes se han dado a la tarea de investigar más aspectos de la vida sentimental de ambos, tanto que han llegado a identificar ciertos patrones por parte del sonorense, mientras que de ella, especulaciones sobre su relación con su padre se han detonado.

La controversia sucede, luego de que la joven de 20 años confirmara su relación con el cantante de 25 años, tan solo dos semanas después de que él anunciara su separación de Julieta Emilia Cazzuchelli de quien se dice, supuestamente llevaría tres meses y medio alejado de la madre de su hija, algo que fans y medios de comunicación ya han desmentido.

Esta es la razón por la que poco a poco se han ido a conocer más detalles de la vida privada de ambos y se han revivido declaraciones que ambos han hecho, pero hay una que llamó la atención y es que, quedó grabado en video la reacción de Nodal a una polémica declaración de la mamá de Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar junto a su madre Aneliz

Mamá de Ángela Aguilar asegura que a su hija le gustan “feos”

Medios de comunicación no solo han desenterrado el pasado de Christian Nodal, también el de Ángela Aguilar, y es que, en un encuentro con la prensa de la cantante de ‘Gotitas Saladas’, fue ella quien reveló que su madre consideraba que le gustaban “feos”:

“Si le preguntaras a mi mamá, es que, mi mamá dice que a mí me gustan los feos, o sea a los muchachos que me han gustado así, anteriormente, mi mamá siempre dice que son feos”, todo esto mientras estaba acompañada de su madre, quien, ante la serie de comentarios que estaba haciendo Ángela Aguilar frente a la prensa, se limitó a reír.

La reacción de Christian Nodal a la polémica declaración de la madre de Ángela Aguilar

Sin embargo, esta no fue la única declaración que Ángela Aguilar hizo al respecto y en una videollamada con Christian Nodal, la joven le confesó lo que su madre había dicho sobre los hombres que le gustaban y la reacción del cantante no se escondió.

Tiempo después, en 2020, justo en el momento en el que Ángela Aguilar y Christian Nodal lanzaban su tema ‘Dime Como Quieres’ tuvieron una videollamada, donde ambos tuvieron una divertida conversación en la que la joven volvió a sacar el tema sobre la opinión de su mamá sobre los chicos con los que salía.

En dicha charla con Christian Nodal no solo reveló lo que buscaba en una pareja, sino que le dijo al propio cantante de ‘Ya No Somos Ni Seremos’ que su mamá, Aneliz Álvarez, opinaba sobre sus gustos que eran “feos”: “Mi mamá siempre ha dicho que me han gustado los feos” y añadió: “Lo físico no me importa, lo que me importa es quiénes son en verdad y qué onda con su persona porque al final del día cuando ya estemos viejitos vas a estar arrugada, tus cuadritos ya no los vas a tener”

Ante esta declaración Nodal la interrumpió y le preguntó si no le importaba que él no tuviera el “cuadritos” a lo que ella dijo que no le importaba y era su decisión, después él bromeó y dijo que sí tenía cuadritos pero que eran los certificados que su mamá tenía colgados en su casa.