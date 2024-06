El gesto de Ángela Aguilar con Nodal que nadie notó y hoy preocupa

En los últimos días, Ángela Aguilar y Christian Nodal han estado en el ojo del huracán debido a un inesperado romance que ha capturado la atención de los medios y fanáticos por igual. Ambos se han convertido en dos de los intérpretes de regional mexicano más prominentes de la escena sin embargo, la confirmación de su relación amorosa ha desatado una ola de reacciones y especulaciones que no han dejado indiferente a nadie.

Los rumores de que entre ambos había “algo más” que amistad se hicieron fuertes luego de que Nodal anunciara su separación de Cazzu, madre de su hija, además de que Ángela comenzó a ser vista con accesorios pertenecientes al cantante. Fue hasta que finalmente salió publicada una exclusiva en la revista ¡Hola! en la que todo quedó confirmado.

Ángela Aguilar y Nodal Usuarios en redes aseguran que la cantante le habría dedicado su amor a Nodal hace tiempo (@nodal / @angela_aguilar_/Instagram)

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, compartió Ángela. Por su parte, Nodal expresó: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”.

Posterior a estas declaraciones, Nodal invitó a Ángela a una de sus presentaciones en el Auditorio Nacional, donde sellaron su amor frente a todos con un beso que ha dado mucho de qué hablar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar beso en concierto La pareja apareció por primera vez en público después de la confirmación de su noviazgo

Y es que la reacción fue inmediata: mientras muchos fanáticos celebraban la unión de dos grandes talentos, otros no han dejado de criticar y cuestionar el vínculo, así como acusarlos de haberle hecho daño a Cazzu.

Si bien el beso se ha convertido en uno de los sucesos virales de la semana, es hasta ahora que muchos están notando un detalle que había pasado desapercibido.

El gesto de Ángela Aguilar a Christian Nodal tras darle un beso

El inesperado beso se dio durante la interpretación del tema “Dime cómo quieres”, una colaboración que ya había demostrado la química entre ambos artistas. Tanto Nodal como Ángela, juguetearon en el escenario, al compás del maricahi y en un momento, el intérprete dice: “Ay Angelita por qué eres tan coqueta, mi amor”, a lo que ésta le responde: “porque tú eres mi novio, Christian”.

Aunque los asistentes estallaron en euforia, en redes sociales internautas señalaron las “oscuras intenciones” de Ángela detrás de una mueca que hizo. “Las mujeres sabemos lo que significa”, señaló una usuaria.

Ángela Aguilar La cantante hizo un gesto que está dando mucho de qué hablar (TikTok)

“Ella es un ser sumamente arrogante y siento que la mirada le cambia xq ve al público como diciendo ‘Y me vale lo q piensen’”. “Esa mirada es de superioridad y mucha mucha arrogancia también se ve cierto enojo en ella ¿no creen? y como ya ha sido atacada antes creo q por eso v así a la gente con cara de fuchi los 0di0″. “Pone esa cara como diciendo pensabas que no lo haría ??? Ahora mando yo”. “Qué perversa Angelita!”. “Pues yo pienso q ella dio la noticia ahí al decir eso y Cristhian dijo a la madre esta ya lo confirmó jajajaja y el no se lo esperaba aún, y la Ángela al final cara de tómala q lo sepan de una jajajaj”. “Se nota la maldad de Ángela!”, expresaron usuarias.

Algunos aseguran que el gesto de Ángela es de condescendencia ya que transmite que se siente superior o más inteligente que los demás. Otros señalan que es una burla sutil hacia el público y quienes la han criticado, lo cual también denotaría que prentende verse superior.