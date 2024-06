Así es como el romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal llegó a Netflix y Amazon Prime

La cantante Ángela Aguilar jamás imaginó el alcance que tendría una frase que le escribió a Cazzu y Christian Nodal cuando eran novios. Pasaron unos pocos meses para que sus propias palabras se convirtieran en uno de los memes más populares en la redes sociales: “Fan de la relación”. Su “fanatismo” llegó a tal punto que pronto ocupó el lugar de la artista argentina.

PUBLICIDAD

Ahora, sus palabras son usadas para describir famosos triángulos amorosos. Los memes no tardaron en salir luego de que este 10 de junio, ella y Christian confirmaran el “invento” de que son pareja, pero no solo eso, sino que también “no es una nueva relación, es la continuación de una historia”, dando a entender que ellos siempre tuvieron enamorados, pero que, por circunstancias ajenas a ellos, no materializaron su idilio.

Mientras él salió con varias artistas, como Belinda y Cazzu, Ángela acecharía a cada una de las chicas que tuvieron un romance con el intérprete de “No te contaron mal”, pues raramente se convirtió en amiga o una persona muy cercana a ellas. Nada de eso pasó por alto bajo los ojos de los internautas que empezaron a sacar a la luz todos los mensajes que ella le envió a las ex de Nodal.

Sin embargo, las frases que más indignaron fueron: “Cazzu te quiero”, “Le escribí a la Cazzu para decirle que voy a ser tía” y “fan de la relación”. Esta última se viralizó rápidamente con memes bastantes jocosos, como las fotos de el rey Carlos III con Diana de Gales, mientras que Camila Parker “comentaba” “Fans de tu relación”. Lo mismo fue creado con Armando Mendoza, Marcela Valencia y Betty, la fea; Karla Luna, América Garza y Karla Panini; y Romeo Santos, su pareja y Don Omar.

Por supuesto, que las plataformas de streaming aprovecharon la coyuntura para sumarse a la tendencia y también promocionar su programación. El primero fue Netflix Latinoamérica, cuando el 11 de junio publicó en X una imagen de los personajes de la cinta “Crepúsculo”: Edward Cullen y Bella Swan, mientras Jacob Black, le comentó: “Fan de la relación”.

El meme fue bien aceptado por los internautas, quienes pidieron un aumento salarial para el community manager de la cuenta, quien interactuó y se divirtió una y otra vez con los usuarios que les encantó la publicación y acotó: “No es burla, estoy compartiendo información y buen humor“.

Luego le siguió Amazon Prime México, que también usó la misma frase para poner color al día. Y este 12 de junio usó su cuenta en Instagram para sumarse, pero usó los K-drama para sacarle sonrisas a sus seguidores. De “Cásate con mi esposo”, colgó una imagen romántica de Kang Ji Won y Park Min Hwan, que es comentada por Jung Soo Min, quienes la mejor amiga de Ji Won y con quien Min Hwan le es infiel.