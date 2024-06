Las hijas de Maky y Juan Soler ya crecieron y el parecido con su padre es sorprendente

Mía y Azul son las dos hijas que los actores Juan Soler y Maky Moguilevsky procrearon durante su matrimonio que duró 16 años. Pero, el tiempo ha pasado fugazmente y ahora las dos chiquitas que conquistaron a los artistas, hoy han crecido y demostrado que tienen lo mejor de los dos, aunque una ella es la viva fotocopia de su padre.

La historia de amor de los artistas surgió por la cotidianidad y en medio de las “malas vibras”, pues fue el propio Soler quien contó a Gustavo Adolfo Infante que, inicialmente, ella no le caía muy bien, “no me vibraba bien”. Sin embargo, siempre coincidían en los pasillos de Televisa y fue el saludo cordial constante el que labró el camino para el amor.

“Ella llegó un día con una señora mayor, su mamá, con doña Estela, y me la presenta… empezamos a hablar e invito a comer a la mamá (…) Ese día Maki no grabó (novela), así que fue con su mamá (…) a comer a la casa, era un grupo grande de gente, pero ver cómo Maki trataba a su mamá, cómo Maki trató a mis padres y a mis tíos, eso me cautivó muchísimo. Ella era novia de Valentino Lanús -buen tipo- me enamoré”, detalló Juan tiempo atrás.

Después de un corto noviazgo, en el 2003 se casaron y al año siguiente se convirtieron en padres por primera vez. Mía llegó a sus vidas. Actualmente, tiene 19 años. Aunque tiene algunas fotografías en su cuenta de Instagram, es poco lo que se sabe de ella, salvo por o que sus padres han dicho, ya que ellas se mantienen aleja de los focos de los medios de comunicación.

En el 2020, Maky confesó que su primogénita padece una rara condición llamada “situs inversus totalis”, que es una “malformación genética rara, que puede afectar a un órgano o a todos los órganos del cuerpo humano. (...) En 1 de cada 10.000 individuos puede existir una modificación de la posición de los órganos, estando colocados en el lado opuesto, lo que conforma una imagen en espejo conocida con situs inversus”, de acuerdo con la explicación de portal de investigación El Sevier. Pero, hasta ahora su salud ha estado intacta, porque lo tiene en primer grado.

Juan Soler y su hija menor Azul es la hija menor del actor Juan Soler y es la que más se parece a él. (Instagram @juansolervalls @azulsoler)

Tres años más tarde del nacimiento de Mía, la vida les regaló a Azul, quien cumplió 17 años el pasado 20 de febrero. Ella es un poco más extrovertida. Ambas viven en Estados Unidos con Maky. Azul ha compartido algunas fotos y videos en sus redes sociales, y el parecido con su padre es sorprendente.