Con este gesto Paulina Mercado conquistó a Juan Soler y que muchas mujeres deberían seguir

El actor Juan Soler siente que está viviendo en un cuento de hadas desde hace un año y cuatro meses, cuando inició una relación con su compañera en el programa Imagen TV, Paulina Mercado. Ambos se dieron una oportunidad para creer en el amor y no se arrepienten porque han encontrado en el otro lo que por años estuvieron buscando.

Esta semana el artista de 58 años le reveló a “El Burro” Van Rankin cómo inició el romance, y muy emocionado contó cuál fue el gesto de la presentadora de televisión que más lo marcó y le reafirmó que realmente ella podría llegar a ser la mujer de su vida. Ellos eran muy buenos amigos e, incluso, él en una oportunidad le dio consejos para que Paulina se luciera en un viaje con la pareja que tenía en ese momento.

“Me arrepiento hasta el día de hoy, porque le dije ponte esto, llévate un liguero. Realmente nos volvimos muy muy amigos, muy compinches, pero nunca, nunca habíamos salido juntos, ni en grupo. Yo tenía novia, yo estaba sanando de mi separación con Maki”, detalló Soler.

Luego explicó que Paulina había terminado la relación con su pareja durante un fin de semana, pero él no se enteró hasta un día martes cuando la vio cabizbaja, justamente estaba atravesando un mal momento su novia argentina, por lo que pensó que sería buena idea invitarla a salir, pero luego reculó.

“Si yo la invito a salir y sigo de novio, no me va a aceptar(...) Todo se empezó a dar. Eso fue un martes y el sábado troné con mi chava. El miércoles le digo: ‘Troné mi chava’, y la invito a salir. Me dice: ‘Me encanta, pero no, la verdad no. Acabo de tronar y no está bueno. Y dije: ‘¡Qué mujer!’ Es que Pao obviamente, es una dama y eso fue lo que más me gustó. Es que tenía razón, por supuesto”, rememoró entusiasmado el protagonista de novelas.

Tras pasar un mes y medio, la invitó a salir nuevamente, pero solo accedió a que fuera con un grupo d amigos. Los dos salieron a comprar la comida para hacer la cena grupal y fue el momento en el que los captaron en foto, por primera vez, y que tres semanas más tarde los llamarían para indicarle que sería publicada en una revista de farándula.

Pero el romance se consolidó siete días antes de hacerse pública la imagen, cuando él antes de grabar el programa juntos le hizo una advertencia muy atrevida: “Cuando termine la grabación voy a ir a tu camerino a plantarte un besototote”, y efectivamente cumplió con su palabra. Se dieron un beso inolvidable.

“Nos plantamos un besotototototote, el mejor beso de mi vida. Soy de ella. Fue un besotote de los de antes, de película, sentí increíble... y le dije: “En me vida me dieron un beso de esta naturaleza’, y ella respondió: ‘A mí tampoco’. Y de ahí me mudé con ella, quiero hacer toda mi vida con ella. Es la dueña de mis quincenas”, contó Juan Soler.

Desde entonces son inseparables y se han apoyado, especialmente cuando a Mercado le diagnosticaron un tumor cerebral, que le fue extirpado en diciembre del año pasado. Paulina afirmó que tienen una “química emocional, intelectual, realmente conectamos. Ese beso fue super especial”. Se comprometieron.