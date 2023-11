Juan Soler aclara los rumores de matrimonio con Paulina Mercado: “Es una gran relación”

Los rumores de matrimonio entre Juan Soler y Paulina Mercado comenzaron a inundar las redes sociales, tras el anuncio de la operación de la conductora, que se someterá a una cirugía para sacarse un tumor cerebral. A la pareja se le ve tan enamorada, que muchos pensaron que las campanas de la iglesia ya estaban sonando.

Sin embargo, el mismo actor argentino, y también conductor de TV, aclaró la situación en una entrevista de la que se hace eco El Heraldo.

Juan Soler dice que Paulina Mercado es la mujer de sus sueños, pero eso no quiere decir que entre ambos existan planes de matrimonio. “No, no hay una sola posibilidad de boda, no existe eso”, dice el actor argentino. “Sí, seguramente en algún momento viviremos juntos y todo esto pero eso de firmar papeles no. Ya estamos grandes para dejarnos engañar”, añadió.

También te puede interesar: Novia de Juan Soler ya tiene fecha para su operación de tumor en la cabeza

El actor argentino tiene 57 años y la conductora mexicana ya arribó a los 53. Ambos sostienen una relación acorde a la madurez de sus edades, y de acuerdo con lo que revela Soler, los dos están en la misma página.

“Pregúntale primero si ella tiene ese deseo y te va a sacar corriendo. Es una gran relación, ya convivimos de muchas maneras comiendo juntos y haciendo asados en casa”, dijo Juan Soler.

Con respecto a los hijos que tienen con sus anteriores parejas, Soler dice que se llevan de maravilla.

“Es una relación muy amable con gente grande, uno tiene 26 y el otro tiene 24 años y Paulina es una mujer muy abierta, muy generosa y muy de familia, entonces pues se da naturalmente esa relación con los hijos. Y Paulina se lleva también muy bien con mis hijas, que eso me tiene también muy contento”, destacó.