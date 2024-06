La drástica decisión de Ángela Aguilar tras el hate que ha recibido por su romance con Nodal

La pareja ya no oculta su amor.

Ángela Aguilar ha recibido el peor hate de su carrera luego de confirmar su romance con Christian Nodal, pues si bien, la llamada princesa del regional mexicano había sufrido tiempo atrás algunas criticas, recientemente ha sido cancelado y calificada como “la amante” tras la pronta separación del cantante con Cazzu.

La hija de Pepe Aguilar se ha posicionado entre las tendencias e incluso ha sido comparada con otras mujeres como Karla Panini, Irina Baeva y hasta Clara Chía Martí quienes se involucraron con hombres comprometidos.

En medio la ola de ataques, la intérprete ha tomado una drástica decisión para intentar evadir el huracán que esta enfrentando por su historia de amor.

La decisión de Ángela Aguilar tras criticas por romance con Nodal

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo la heredera de la dinastía Aguilar sobre su relación.

Águilar inició su romance con Nodal a solo dos semanas de conocerse que el ranchero se había separado de la madre de su hija y a ocho meses del nacimiento de la pequeña Inti, situación que ha causado gran indignación.

Incluso fueron muchos los mensajes que la cantante de 21 años le dejó a la argentina mostrando su presunta felicidad por el romance entre ambos, por lo que la han tildado de hipócrita”.

Son muchos los mensajes de que internautas se encargaron de dejarle a Ángela en rechazo a su romance, por lo que esta ha preferido inhabilitar los comentarios en sus publicaciones en Instagram, mientras permanece en silencio cuando su nombre es de los más comentados del momento.

Quien decidió hablar sobre la situación en las últimas horas ha sido Cazzu, quien dejó unas palabras en sus historias en Instagram, las cuales han sido aplaudidas por la elegancia y madurez con la que ha actuado pese a la “traición”.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trato de evitar este lado de la exposición tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo de mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras: Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos, y ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, escribió.