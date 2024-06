“Me representa”: el video de Geraldine Bazán por el que fans le piden que haga un reality

La actriz Geraldine Bazán está feliz de compartir nuevamente con sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda tras su salida del reality “La casa de los famosos”, por lo que ahora está enfocada en seguir dándole calidad de tiempo a sus tesoros, y eso incluye enseñarlas a ser más independientes, por eso es que recientemente compartió un divertido video del tutorial que le estaba dando a su primogénita.

PUBLICIDAD

Este lunes 10 de junio escribió en su cuenta en Instagram junto al clip: “Mommyduty ¿Alguna vez intentaron enseñar a manejar a su adolescente? ¿Conservaron la paciencia y la calma? Cuéntenme su experiencia, porque ¡yo no sirvo pa’ esooo!😱😱😱Una aventura más con mis mosqueteras, Elissa logró estacionarse de reversa sin rayón alguno a la camioneta y Miranda documentó el momento”.

En el video se muestra a Geraldine nerviosa y exasperada dándole indicaciones a su hija de cómo debe estacionarse, mientras que la quinceañera decía entre risas y carcajadas nerviosas: “ ¡Es que mamá me pones muy nerviosa, te lo juro! No sé qué hacer. Explícame, no me grites”. La actriz trataba de mantener la calma y, aunque no le gritó, sí estuvo a punto de perder la paciencia.

Por supuesto, que sus seguidores de inmediato se identificaron con ella y así se lo dejaron saber en la caja de comentarios: ”Me recordó a Ludoviko Peluche enseñando a Vivi 🤣”, “Yo soy team Geraldine, nerviosa y cero paciencia”, “Jajajajaja, Geraldine me presenta”, “¡Lo haces excelente! Me reí demasiado porque mi mamá fue igual”, “Uff me estresé full, con este video me di cuenta que no seré la persona adecuada para enseñarle a mi hijo”, fueron parte de las opiniones.

Pero, esto no fue lo único que le expresaron, pues otros le hicieron una particular petición a la artista: “¡Necesito un reality de ustedes 3! 😍👏👏 👏”. No es la primera vez que se lo piden a Bazán, pues en otras oportunidades, cuando deja ver que su rol de madre es tan igual que la del público, le sugieren este reto.

Hasta ahora la villana de novelas no se ha pronunciado sobre esto, pues ella, a pesar de que muestra parte de su vida privada, resguarda también a sus dos pequeñas. Tanto ella como su padre padre, el también Gabriel Soto, están pendientes de que vivan una vida que no sea tan afectada por el foco de los medios de comunicación y le dan el espacio y la privacidad que merecen.