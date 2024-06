‘The Grefg’ cumple promesa con su ‘fototanga’ junto a Karely Ruiz: a ella la tunden y a él lo halagan

La temperatura en la King’s League se ha subido considerablemente desde que a finales de mayo, la creadora de contenido, Karely Ruiz, llegó para apoyar a “Los Saiyans”, el equipo del estreamer español “The Grefg”, quien buscó en la sensual mexicana un poco de suerte en la final de la particular liga de fútbol, creada por Gerard Piqué, y que se desarrolló este domingo 9 de junio en Monterrey.

Ruiz fue invitada por David Cánovas Martínez, nombre real del creador de contenido en vivo y, por supuesto, que aceptó. El primer encuentro que tuvieron fue el 30 de mayo, cuando compartieron durante un partido. Aprovecharon la ocasión para hacer un reel de baile, que captó la atención porque a ella se le salió parte de su seno, lo que hizo que cientos de fans comentaran en la publicación.

Muchos afirmaron que no habría que asombrarse, ya que ella suele mostrar su cuerpo desnudo o con poca ropa que no deja nada a la imaginación (algo que le ha constado la censura en Instagram), mientras que otros aseveraron que el material sería bajado de la popular red. Sin embargo, hasta el día de hoy, aún permanece en el feed de ambos.

Durante la jornada de la Copa Mundial de la King’s League, The Grefg prometió la semana pasada una foto en tanga: “Dijimos que si ganábamos el partido, que lo ganamos en el gol doble en el put... último segundo, dijimos Karely y yo que le iba a regalar la camiseta de ‘Los Saiyans’ e íbamos a hacer una foto en tanga. No dijimos quién. (...) Básicameente, chicos no ha dado tiempo de hacer la foto en tangas porque ella tenía el viaje (a Monterrey) por la noche de todas le he dicho que si llegamos a Monterrey, obviamente, allí le daré la camiseta y haremos la foto, porque las promesas están para cumplirlas”.

Pues, este domingo, Grefg cumplió con su deuda y publicó en Instagram la tan prometida imagen. Sin embargo, quien salió en tanga fue él, mientras que ella posó con la camiseta del equipo. Esto le valió halagos al español, pero ella fue criticada.

“Tremendas esferas🔥”, “Tú eres prime”, “Yo al ver que Grefg tiene más (trasero) que Karely 🗿”, “Siempre gana”, “Ni Mía Khlifa tiene las cu.. que The Grefg”, así elogiaron al streamer. Karely también comentó la publicación: “Faltó mi (trasero) ¿verdad, chicos?”. Casi 22 mil seguidores le dieron la razón, criticaron el hecho de que ella saliera cubierta: ¿Y la tanga de Karely?”, y “¿Por qué solo Grefg?”.