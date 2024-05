“Se le vio todo”: Karely Ruiz sufre accidente y muestra de más en un video

Otra vez la creadora de contenidos, Karely Ruiz, encendió las redes sociales con su exuberancia y sensualidad. Esta vez lo hizo al lado de David Cánovas Martínez, conocido como The Grefg, un streamer español, quien preside el equipo Saiyans FC en la King’s League. La mexicana aupó a los jugadores, pero durante un baile, sufrió un accidente.

Ruiz, de 23 años, bailó con The Grefg. Ella llevaba puesto un pantalón negro de encajes negro y un bralette en el mismo tono. En el video, ella, al lado de Grefg, balió: “Yo soy la más mala de España”, y entre saltos y movimientos bruscos, uno de sus senos salió se salió. Por supuesto, este detalle no pasó desapercibido para la audiencia del europeo, que de inmediato se manifestó en la caja de comentarios. El incidente ocurrió este jueves 30 de mayo en uno de los videos que él subió a su Instagram.

“¿Tiene tapapezones, no?”, “Literal, se le ve too”, “Para qué, ya todo el mundo lo conoce, a nadie le impresiona”, “Como si ya todo el mundo no se lo hubiera visto”, “Lo que impresiona es que Instagram no baje el video” y “Todo al aire una insensibilidad total esa delantera”, fueron parte de la opiniones de los seguidores de ambos.

Bien lo dijeron, no es la primera vez que sus senos quedan al desnudo y son admirados por miles de personas, ya que en varias oportunidades Instagram le ha censurado su cuenta. Ya perdió una vez su cuenta con 10 millones de seguidores, por subirle el tono a su erotismo.

A mediados de marzo de este año, estuvo sumida en otro escándalo cuando en X se filtró el video de un encuentro sexual que tuvo con un fan que se había tatuado su rostro en uno de los brazos. El material se viralizó rápidamente. Ella misma contó en el podcast de Julio Orozco que se trató de un encuentro improvisado.

Karely explicó que lo premió su fidelidad, por lo que indicó que se acercara hasta donde ella estaba realizando una sesión de fotos, y darle su merecido: sexo. Debido a que fue en unas instalaciones públicas, indicó que no debió ser rápido y sin ruido.

“Claro que lo puse nervioso. Se dio, me cayó bien y no me cuidé. Él es suscriptor, entonces hice una dinámica en Only y me mandó (una foto) de que ‘mira’... No cualquiera (lo hace), se me hizo guapo y se dio” le dijo a Julio. Ella fue duramente criticada porque ninguno de los dos usó protección en el encuentro sexual. Esta semana fue captada vendiendo dulces en las calles de Monterrey, con un escote tan pronunciado que la llenó de señalamientos.