El sensual look que Ángela Aguilar ‘copió’ de Cazzu, a una la elogiaron y a otra la criticaron

Ángela Aguilar y Cazzu han protagonizado una enemistad en redes sociales luego que la cantante mexicana fuera vinculada amorosamente con Christian Nodal a solo horas de conocerse su separación con la argentina. Fueron los distintos encuentros y paseos de la pareja los que habrían delatado el supuesto noviazgo.

Aunque hace unos meses atrás la hija de Pepe Aguilar era captada compartiendo en eventos con Cazzu, lo cierto es que la relación de amistad habría llegado a su fin tras los rumores y ha sido la trapera la encargada de dejarlo claro luego que la dejara de seguir en redes sociales.

Las comparaciones no han faltado entre las cantantes y ha sido Ángela la que se ha llevado la peor parte, pues la acusan de haber sido la tercera en discordia. Ahora en redes sociales han comparado un particular look que esta le habría copiado a la mamá de Inti, hija de Nodal.

El look que Ángela Aguilar habría copiado de Cazzu

Ángela Aguilar se ha caracterizado por ser una de las cantantes más talentosas de México pero también de las más guapas ante sus curvas despampanates pero ha sido su personalidad la que la ha llevado a enfrentar malos comentarios al ser tildada de “egocentrica” y “poco humilde”.

Por su parte, Cazzu quien fue comparada con Belinda tras su inesperado romance con Nodal se ha llenado de elogios en los últimos meses, pues fans consideran que está en su mejor momento y destacan como la maternidad le ha aportado aun más belleza.

A través de las redes usuarios han recordado el día en el que Aguilar lució un vestido en color rojo pasión ajustado al cuerpo durante los Latin Grammy 2021, el cual lucía muy parecido al que llevó Cazzu aunque esta lo vistió en los Latin Grammy 2023 donde posó muy sensual y feliz al lado del intérprete, por lo que su relación parecía ir viento en popa.

Ambas lucieron espectaculares con el sensual look, sin embargo, ahora que las han comparado Ángela ha sido repudiada por ser acusada de ser la amante y aseguran que la argentina lucía mucho más elegante y sensual que la mexicana.

En medio de la ola de ataques que han recibido Nodal y Aguilar, han preferido guardar silencio y no aclarar la relación que mantienen, mientras en redes siguen apareciendo fotos de sus paseos en Estados Unidos, México y hasta Europa.