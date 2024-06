Mientras Ángela está en la mira por Nodal, Majo Aguilar busca su lugar en los escenarios, pero este detalle “no convence”

La familia Aguilar ha sido un pilar fundamental en la música regional mexicana durante décadas. Siguiendo los pasos de su famoso abuelo Antonio Aguilar y la abuela Flor Silvestre, Ángela y Majo Aguilar están forjando sus propios caminos en la industria musical, cada una con su estilo único y su visión personal del legado familiar. Eso sí, ambas han dado mucho de qué hablar por diferentes razones en los últimos días.

Por un lado, Ángela ha estado en medio de la polémica debido a la ruptura de Christian Nodal con Cazzu ya que algunos aseguran es “la tercera en discordia”. Todo se desató a raíz de unas fotografías en las que estaba con el intérprete de ‘Botella tras botella’, además de que fue invitada especial en uno de sus shows.

Ángela Aguilar y Nodal Usuarios en redes aseguran que la cantante le habría dedicado su amor a Nodal hace tiempo (@nodal / @angela_aguilar_/Instagram)

Aunque algunos defienden que “ha sido amigos desde hace mucho”, detalles como el que Ángela lleve puesta la supuesta cadena de Christian Nodal, delatarían sus intenciones.

Mientras la cantante está en la mira por la controversia, su prima Majo Aguilar, que siempre ha sido vista como “una competencia” por internautas, también ha sido tema de conversación.

Majo Aguilar busca construir su propio camino en la música pero está siendo criticada

Desde hace unos años Majo Aguilar ha destacado por su voz, sorprendiendo a todos por el increíble parecido que tiene con la tesitura de su abuela Flor Silvestre. Su carisma y sencillez, la han llevado a ser considerada como “la Aguilar favorita” y aunque poco a poco ha ganado un espacio en los escenarios, su más reciente presentación en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México fue muy criticada.

El recinto sin duda representó un gran reto para Majo, quien logró un merecido sold out. Aunque la cantantede logró conectar con los asistentes mediante sus interpretaciones con mariachi, en redes sociales no dejaron de señalarla por cantar covers, en lugar de buscar tener canciones propias.

“¿Y las rolitas propias?”. “Yo siento que canta bonito pero no se siento que no a encontrado su música que valla con ella”. “Por qué pagaría alguien para verla cantar canciones de otros???”, se lee.

Asimismo, para uno de los números musicales interpretó el tema ‘Si una vez’, de Selena Quintanilla por el cual fue señalada por la elección de su vestuario.

“Si no es danza árabe”. “No majo, tú no ocupas enseñar cuerpo, eres suficientemente talentosa!”. “Ok pero quien la viste??”. “Sin esponjas ✨ te ves hermosa, pero creo que no es necesario mostrar tanto, me encanta cómo te ves con los trajes de Mariachi”, señalaron usuarios.

Majo Aguilar La cantante ha buscado labrar su propio camino en la música (TikTok)

Majo Aguilar no es ninguna novata en la música

Majo Aguilar por un enfoque diferente en su carrera musical. Nacida el 7 de junio de 1994, la joven ha experimentado con diversos géneros antes de encontrar su voz en la música regional mexicana. Aunque inicialmente incursionó en el pop y otros estilos contemporáneos, Majo eventualmente decidió abrazar sus raíces familiares y dedicarse al género que ha definido a los Aguilar.

El lanzamiento de su álbum “Mi Herencia, Mi Sangre” en 2020 marcó un punto de inflexión en su carrera. Majo ha trabajado arduamente para distinguirse y construir una identidad propia dentro del mundo de la música. Su voz única y su interpretación emotiva de las canciones han resonado con el público, aunque enfrenta el desafío constante de estar a la altura de las expectativas generadas por su famoso apellido.