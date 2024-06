Famosas que se niegan a hacerse cirugías: sus respuestas son aplaudidas por todos

Las mujeres siempre nos hemos visto presionadas por la sociedad que espera que nos veamos de cierta forma conforme nos vamos haciendo mayores. Mientras que por un lado nos exige que desaceleremos, por otro, nos critica por vernos “descuidadas” cuando decidimos mostrar nuestras arrugas y manchas de la edad. Sin embargo, cuando una mujer se atreve a romper con las barreras de la edad y desafiar los estereotipos, pareciera que también está haciendo algo malo.

Estas famosas han optado por callar bocas, demostrando que el paso de los años no es ninguna condena y menos porque siguen haciendo lo que las hace felices. Envejecer es algo inevitable pero ni las canas ni las arrugas definen nuestro valor.

Famosas que no se han realizado intervenciones estéticas

Cameron Díaz

Foto: Cameron Diaz

Después de una experiencia desafortunada con el bótox, Cameron ha optado por abrazar la naturalidad de su rostro, liberándose de las presiones y estándares de belleza impuestos en su industria. Con su retirada de la actuación, ahora está apartada de la superficialidad de Hollywood, enfocándose en otros aspectos de su vida.

“El hecho de que podamos teñir nuestro cabello y estirar nuestro rostro para que se vea lisito otra vez no cambia el hecho de que todas las partes de nuestro cuerpo envejecen cada día que pasa. Cuando me inyecté de bótox, no me gusté. Prefiero ver mi rostro envejecer a ver una cara que no es la mía”

Meryl Streep

Meryl Streep (Mondadori Portfolio vía Getty Images)

“Mi consejo: no pierdas tanto tiempo preocupándote por tu piel o tu peso. Desarrolla lo que haces, lo que pones en tus manos en el mundo”.

A sus 72 años, Meryl Sreep sigue cosechando éxitos, demostrándole al mundo que pasar de los 70 no es ninguna excusa para dejar de tener grandes ambiciones. Ella siempre ha sido una mujer con clase y delicadeza que desborda glamour por dondequiera que vaya. Y claro, también nos ha dado lecciones sobre lo importante que es dejar de actuar para darle gusto a otros.

Sharon Stone

“No puedo decirle cuántos médicos intentan venderme un estiramiento facial. Incluso llegué a pedirle a alguien que me convenciera, pero cuando me acerqué y miré fotos mías, pensé: ‘¿Qué van a levantar?’ . . Francamente, creo que en el arte de envejecer bien existe esta sexualidad de tener esas imperfecciones. es sensual”.

Con 63 años la actriz sigue irradiando sensualidad y elegancia en cada una de sus apariciones. Sharon sabe cómo cuidar su figura y lucir siempre radiante. Ella ha envejecido sin la ayuda de botox e inyecciones. Su rutina de belleza es simple pero efectiva, junto con un estilo de vida feliz y saludable que hace que la portavoz de Dior parezca más joven,

Sarah Jessica Parker

La actriz ha sido una de las famosas que ha dejado ver sin complejos su cabello platinado y arrugas, además de que se ha negado a realizarse cirugías estéticas. Parker le dijo a InStyle y Allure que está convencida de que el estrés de las mujeres por envejecer proviene de la misoginia. “Creo que la ansiedad es legítima y está bien ubicada porque hay una gran cantidad de enfoque y atención en las mujeres y el envejecimiento”.