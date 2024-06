“Qué pregunta innecesaria”: Internautas salen en defensa de Jennifer Aniston tras romper en llanto en plena entrevista "

Jennifer Aniston carga con un gran dolor y se ve reflejado en sus ojos. La actriz recientemente conversó con la periodista Quinta Brunson para la serie de Variety, Actors on Actors y no pudo contener las lágrimas. “Oh Dios, no me hagas llorar”, dijo Aniston, lo que desató una lluvia de comentarios en redes sociales.

PUBLICIDAD

La entrevista giró en torno al aniversario #30 de Friends pero tocó fibras muy sensibles de la actriz. Si bien Aniston en un principio se mostró con una sonrisa discreta, hablando del impacto de la serie, su rostro cambió en cuanto Quinta Brunson le preguntó que cómo es ver Friends en 2024, haciendo referencia a la muerte de Matthew Perry.

Fue entonces cuando la actriz le dijo que no la hiciera llorar, mientras discretamente se limpiaba las lágrimas de sus ojos. Ante esto, la periodista respondió: “Pero ya estás llorando. ¿Quieres un minuto? No tenemos que hablar de...”. Aniston la interrumpe para decir que “estaba bien”, que eran “lágrimas de felicidad”.

Aunque algunos están aplaudiendo la “empatía” y profesionalismo de la periodista, otros han señalado que se trataó de una entrevista “de mal gusto” que estaba hecha para hacer llorar a Aniston y generar contenido.

“Fuiste un malvada discreta por hacer esto”. “Quizás este momento debería haber permanecido en privado”. “Debieron haber cortado esa parte pero no, decidieron destacarla porque es lo que dará números”. “Quizás no deberías haber hecho esa pregunta de mal gusto. La pusiste en una posición incómoda e innecesaria”. “Cuánta crueldad innecesaria”, se lee en redes sociales.

El dolor de Jennifer Aniston por la pérdida de Perry

Sin duda una de las muertes que más ha impactado a todos en tiempos recientes ha sido la de Matthew Perry, quien fue encontrado sin vida en su residencia el 28 de octubre de 2023. El proceso para dictaminar la causa de muerte del amado actor de Friends tomó varias semanas para finalmente concluir que se debió a efectos agudos de ketamina.

En noviembre, casi un mes después de la muerte de Perry, Jennifer Aniston publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagra expresando su sentir. “Esto me ha herido profundamente… Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado”, inició su sentido mensaje.

PUBLICIDAD

Aniston publicó una imagen junto a Matthew de las primeras que compartieron juntos y causó gran emoción entre sus seguidores al revelar cómo ha sido enfrentar la muerte del tan querido actor.

“Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor. Ser capaz de SENTARTE realmente en este dolor te permite sentir momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y lo amábamos profundamente”, continuó.

La serie Friends, que se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994, no solo se convirtió en un fenómeno cultural, sino que también marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento. Creada por David Crane y Marta Kauffman, y producida por Kevin S. Bright, la serie siguió las vidas de seis amigos - Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe - que viven en Nueva York. A lo largo de sus diez temporadas, “Friends” redefinió la forma en que las comedias de situación eran concebidas, producidas y consumidas.