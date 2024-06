“Quiérete tantito”, el gesto que Miley Cyrus habría tenido con Liam Hemsworth porque “lo extraña” que indignó

Aunque han pasado 5 años desde que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se divorciaron, parece que la cantante aún no lo olvida, así lo ha asegurado una fuente a Life & Style.

Esta fuente cercana a la cantante aseguró al medio que Miley no ha olvidado a Liam y “todavía lo extraña”.

“Miley todavía está muy marcada y atormentada por la forma en que terminaron las cosas con Liam. Cuando rompieron, ella realmente pensó que era lo mejor y que nunca miraría atrás, pero ahora han pasado todos estos años y tiene que admitir que todavía lo extraña” , dijo la fuente.

Fuente aseguró que Miley Cyrus quiere ver a Liam Hemsworth, pero él no está interesado

Además, aseguró que la cantante quiere ver a su ex para darle un cierre y así poder seguir adelante, pero él no está interesado.

“Está convencida de que si se sentaran, hablaran y cada uno hiciera las paces, ella podría seguir adelante por completo. Necesita un cierre, pero él no se lo dará”, detalló.

Y es que asegura que el actor ya la superó y quiere dejar todo lo que pasó en el pasado, además, que tiene una sólida relación con Gabriella Brooks.

“Él dice que ya la superó y que ha seguido adelante y que sólo quiere dejar lo que tenían en el pasado y no ve ninguna necesidad de discutir nada”.

Sin embargo, esto tendría muy mal a Miley, además que le ha afectado el hecho que su padre Billy Ray Cyrus y su hermana Noah tengan contacto con él y se lleven bien.

“Miley está acostumbrada a conseguir lo que quiere, por lo que la vuelve loca que Liam no quiera verla. Además, Liam habla con su padre y hermana todo el tiempo, por lo que ella se siente doblemente herida”, destacó la fuente.

Ante esto, sus fans se han mostrado indignadas y le han pedido a la famosa que se valore y se quiera, pues recordemos que tras su ruptura salieron muchos videos que evidenciaban que él la reprimía, y se molestaba cuando ella tenía algunas conductas en público.

“Por favor Miley quiérete tantito”, “cómo le vas a estar rogando a este patán para verlo por favor, ya déjalo atrás”, “tú vales mucho, no te rebajes así”, “el que tendría que suplicar verte es él, no tú”, “pero qué pena que te quieras tan poco que quieres estar detrás de un tipo que te maltrató”, y “de verdad que hay mujeres que no aprenden, qué pena das Miley”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta los momentos Miley no se ha referido a esto comentado por una fuente cercana a ella, pero sí se llevó los halagos y aplausos recientemente por su nuevo look con cabello castaño con mechas, que recordó a sus inicios.