“Está irreconocible”, Miley Cyrus deja atrás el corte mullet y presume nuevo look que la hizo lucir más joven

Miley Cyrus es una de las cantantes más famosas y exitosas que a sus 31 años sigue triunfando y es una de las favoritas de la industria musical no solo por su voz, también por su personalidad y estilo.

Sin embargo, su cabello no ha sido el favorito por muchos años, desde que se animó a llevar un corte mullet y luego sorprendió con un peinado muy ochentero, con mucho volumen en la zona de fleco.

Aunque muchos odiaron estos estilos de la famosa por años, ahora quedaron encantados con su nuevo look, con el que dejó claro que está en una nueva etapa de su vida.

Miley Cyrus deja atrás el corte mullet y presume nuevo look que encanta a los fans

Miley Cyrus se convirtió en la portada de la revista W Magazine, donde no solo habló de su vida personal y proyectos, sino que sorprendió con su nuevo look.

La famosa llevó el cabello largo, con capas, y fleco recto, y luce un tono cobre con mechas rubias en algunas partes del cabello, y sin duda luce mejor que nunca y hasta más joven.

Incluso muchos de sus fans aseguran que les recuerda a la Miley de los inicios. “Así si se ve bien, ese corte y color la favorece mucho”, “Wow se ve fabulosa”, “me encanta este look, la hace ver hasta más joven”, “OMG me recuerda a sus inicios, la amé”, “wow el cabello así le queda muy bien, se ve hermosa”, “hasta se quitó años de encima”, “me encanta su cabello así, da vibras de Miley Stewart”, y “la amo, antes me gustaba, pero ahora me encanta”, fueron algunas de las reacciones en redes a su look.

La famosa ha impuesto moda con su look, que favorece a las mujeres de cara redonda y además sirve de maravilla para restar años y lucir moderna.