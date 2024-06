“¿Yeri Mua eres tú?”: el video de Belinda cantando reggaetón por el que fans aseguran que “ya la perdimos”

Belinda sigue trabajando en su gran regreso a la música luego de que, a mediados del año pasado, anunciara sus nuevos comienzos de la mano de una disquera donde se sentía apoyada y respaldada, en la que incursionó en el género de corridos tumbados lanzando su primer tema titulado ‘Cactus’.

El tema que hablaría de su relación con Christian Nodal logró encabezar las listas de popularidad en menos de 48 horas de su lanzamiento, posteriormente, y luego de narrar su lado de la historia, la cantante lanzó ‘300 Noches’ junto a Natanael Cano a quien se le considera como el padre de los corridos tumbados, teniendo como exponentes a artistas como Peso Pluma, Xavi y Fuerza Regida.

Belinda 'Cactus' Captura de pantalla: Youtube Belinda 'Cactus' (video oficial) (Captura de pantalla: Youtube Belinda 'Cactus' (video oficial))

De esta forma, Belinda habría dado paso a un nuevo género musical denominado como ‘corridos tumbette’ que se deriva de los términos ‘tumbado’ y ‘coquette’, con tintes mucho más románticos sin temáticas sobre violencia o narcotráfico. Pero no conforme con sumarse a este género que se ha popularizado alrededor del mundo, la estrella pop estaría preparando un nuevo tema urbano sumándose a otra tendencia, el reggaetón ‘mexa’.

Belinda aparece cantando reggaetón y la comparan con Yeri Mua

Apenas el día de ayer se daba a conocer que Babo, el líder de ‘Cartel de Santa’ había cancelado su colaboración con Belinda debido a que la cantante habría adelantado una parte de su tema con él en una entrevista para Vogue, rompiendo sus acuerdos de confidencialidad, lo que provocó su molestia, comentando: “Dice muchas cosas, hace acuerdos que no cumple y no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra”.

Ahora, en medio de la polémica con Babo, Belinda ha compartido un nuevo video a través de sus redes sociales, donde se le ve en el estudio grabando un nuevo tema que ahora será de reggaetón con el productor musical Alejandro Patiño, ‘Mosty’.

En dicho video, se aprecia a Belinda frente al micrófono mientras luce un look casual de vestido rosa entallado, un cardigán crop amarilla y tenis blancos, mientras entona uno de los versos de su nuevo tema que dice:

“Yo calculo que con tres botellas algo va a pasar. Por Ibiza nos vieron explotando la MasterCard. El que diseñó este body lo hizo pa’ ti, nada más pa’ que te cure y me vea, pa’ que tu pana te diga que anda con un culito rico, graba”.

Belinda aparece en redes sociales cantando reggaetón Instagram: @belindapop (Instagram: @belindapop)

Critican a Belinda por cantar reggaetón

Luego de que Belinda compartiera un pequeño fragmento de la que sería su nueva canción que seguramente formará parte de su nuevo álbum, la reacción de los fans no se hizo esperar, y es que, desde que la cantante anunció su regreso a la música, la expectativa de los fans creció esperando que lanzara temas del género pop del que logró adueñarse a principios de los 2000, pero no fue así.

Con una visible decepción por la nueva canción de Belinda, los usuarios arremetieron contra ella y comentaron su publicación, incluso comparándola con la influencer Yeri Mua: “¿Por qué suena como la Yeri”, “También la mordió Yeri Mua”, “Ya la perdimos”, “No Beli, ¿qué ha pasado?, canta algo como ‘Luz sin Gravedad’, cosas así bebé”, “No Beli, tú no. Beli te amamos en el pop, queremos que salves el pop, por favor”, “¿Yeri Mua eres tú?”.