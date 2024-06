¿Por qué el hijo de Erika Buenfil se cambiaría el apellido? Esto dijo la actriz al respecto

El hijo de Erika Buenfil creció alejado de su padre, Ernesto Zedillo Jr, pero recientemente volvieron a juntarse y empezar a pasar tiempo juntos. Esto quedó comprobado en varias fotografías que circularon en redes sociales, situación que no le molesta a la actriz porque respeta las necesidades afectivas de su primogénito.

PUBLICIDAD

Al contrario, siempre le dio luz verde a que este reencuentro se suscitara, algo que no había pasado frecuentemente en otras etapas de su crianza. De hecho, la protagonista de telenovelas recordó que Zedillo le escribe directamente a ella para planear las citas y sus detalles, así que siempre está enterada del nexo entre ellos.

Es bien sabido por lo que ha dicho la mexicana, que cuando le informó a Ernesto sobre su embarazo, él decidió no involucrarse y que apenas desde 2019 fue cuando comenzaron los tímidos acercamientos.

El hijo de Erika Buenfil y la polémica con su apellido

Sin embargo, con esta reunión del hijo de Erika Buenfil con su padre y su media hermana, surgió el rumor que el joven podría cambiar su apellido ya que ahora sí tiene un nexo con el hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León y de Nilda Velasco.

Al respecto, Milenio reporta que no se ven a diario y su relación no molesta a la famosa. “Él sigue siendo Nicolás Buenfil, sí, hasta ahorita. Ni lo hemos comentado, es algo muy personal de Nicolás”, declaró sobre el tema del apellido.

“Lo que vieron es lo que fue. Me da mucho gusto, ya todos vieron. Yo ya había visto fotos, para mí la sorpresa fue que lo haya subido, fue una sorpresa grata. Ese día yo no estaba con él, me habló para avisarme que lo iba a subir”, agregó ante los medios de comunicación para zanjar el tema.