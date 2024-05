Ernesto Zedillo Velasco reaparece irreconocible y le recuerdan su traición a Erika Buenfil

Ernesto Zedillo apareció irreconocible en evento social y se llevó el desprecio de los internautas, que no le perdonan abandonar al hijo que tuvo con Erika Buenfil

La vida de Ernesto Zedillo Velasco siempre ha estado envuelta en controversia, especialmente con la reconocida actriz Erika Buenfil, con quien sostuvo un affair en el 2005, cuando él apenas tenía un año de casado. De este encuentro nació el hijo de menor de la artista, Nicolás Jesús, a quién el empresario negó en todo momento y no se hizo cargo.

Buenfil se encargó de criar sola a Nicolás, junto a su otro hijo, sin inculcarle malos sentimiento hacia el hombre que le dio la vida, pues ella sostuvo en su momento: “Siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude yo haber tenido, él me lo hizo”, al referirse a Nicolás.

Esto marco los corazones de los seguidores de la actriz, quienes nunca pierden la oportunidad de restregarle en la cara a Zedillo su mal actuar. Y la noche del lunes 13 de mayo no fue la excepción, pues pese a que él ya se ha acercado al joven de 19 años, se lo volvieron a recordar. La revista Caras de México publicó una imagen del hijo del expresidente Ernesto Zedillo junto a la nutricionista Zya Barceló en la inauguración del Hotel Alexander, en Ciudad de México.

Por lo que allí le dejaron algunos mensajitos: “El pocos huevos que jamás aceptó tener el hijo con la Buenfil jajajaja”, “No veo a Ernesto Zedillo en las fotos jajaja”, “¡Qué padrote!😂😂😂😂 de que presumir mejor, que pagué la manutención de su hijo desde que existe”, “Asuuu, ¿qué le pasó...?”, “Y para que le dan publicidad a este irresponsable señor, que vea por el hijo que tuvo con @erikabuenfil50″, “Ya dio el viejazo, Erika no se perdió nada” y “El deudor alimentario Zedillo.

Buenfil contó en el 2022, que Nicolás por fin pudo tener un encuentro con su padre. El empresario llamó al chico para coordinar una visita, algo que tomó por sorpresa a la protagonista de novelas, pero no se interpuso, pues estaba clara que la felicidad de su hijo estaba por encima de todo.

Ella contó al podcast de Isabel Lascurain que estaba con una amiga cuando recibió la llamada de Nicolás, quien le dijo: “Mamá, me está tratando de contactar (su padre), que me quiere conocer, dice que viene para la casa”, por lo que la estrella del espectáculo se fue hasta su casa, pero no alcanzó a llegar a tiempo para verlo.

Erika detalló que en un momento de la vida ellos intercambiaron números telefónicos, porque deseaba ir a su cumpleaños. Ante esto eso Buenfil le dio un sabio conejo al jovencito: “Tú pídele, mi hijito, tú pídele algo chingón, caro”. Ernesto solo vio a Nicolás cuanto tenía cinco meses de nacido y luego ni más.