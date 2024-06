Lucero preocupa a fans tras dejarse ver sin maquillaje y enferma mientras da anuncio importante

Lucero ha sido una figura emblemática en el panorama musical y la televisión en México durante más de tres décadas. Su belleza no solo reside en su apariencia física, sino también en su talento, carisma y versatilidad, cualidades que la han convertido en un verdadero ícono y la llamada “Novia de América”.

Desde sus primeros años en la televisión, Lucero capturó la atención del público con su carismática presencia y su encantadora sonrisa. Su belleza natural, combinada con su estilo impecable la han llevado a ser un referente de gracia y glamour.

En los últimos años, la cantante ha abogado por mostrar una imagen más natural, sin filtros, ni maquillaje, dejando incluso sus canas al descubierto. Aunque muchos le han aplaudido esto, no faltan quienes la critican o señalan que “se ve desmejorada”. Así sucedió en días recientes que compartió una historia en Instagram en la que aparece demacrada y enferma.

Lucero se deja ver sin maquillaje y enferma

La cantante sorprendió a sus seguidores en Instagram con una publicación en la que relata que está enferma y llamó la atención que se dejó ver “sin una gota de maquillaje”.

Lucero La cantante preocupó con su aspecto (Instagram)

“Sin una gota de maquillaje pero con un super filtro, pero mormada. Estoy mormada, no sé por qué. Me dio como un catarrito pasajero, no es una gripa fea, no es algo viral ni nada. Es como que me...el otro día estaba en un lugar con el aire acondicionado estaba muy fuerte y me dio así como en la cara y me enfrié y me dio catarrito. Ya me sentía mucho mejor pero no sé, hoy estoy otra vez como mormada”, dice.

Lucero nunca ha temido sincerarse con los fans y contar cuando no está bien, asimismo nunca ha tenido reparo en mostrarse al natural. A pesar de este malestar, la cantante le dio un giro a su anécdota dándo una noticia que sus fans internacionales esperaban: “El punto es que estoy aquí para recordarles que el 30 de junio tenemos show ‘Hasta que se nos hizo Puerto Rico’ en la Isla del Encanto. Vamos a cantar Mijares y yo, vamos con ese show, esa gira que les ha gustado tanto”.

La belleza natural y talento de Lucero

Lucero no es sólo una cara bonita; es una artista completa. Su talento vocal es innegable, con una capacidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, desde baladas románticas hasta música ranchera. Canciones como “Electricidad”, “Veleta” y “Cuéntame” se han convertido en clásicos que siguen resonando en las radios y en los corazones de sus seguidores.

Además de su éxito musical, Lucero ha demostrado su habilidad en la actuación, participando en telenovelas icónicas como “Chispita” y “Alborada”. Su versatilidad le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, lo que ha ampliado su alcance y la ha consolidado como una actriz talentosa y respetada.

Su capacidad para mantenerse relevante y adaptarse a las tendencias de moda a lo largo de los años ha reafirmado su estatus como un ícono de belleza. Parte de la magia de Lucero radica en su capacidad para conectar con el público. Su carisma y su cercanía con los fans han sido fundamentales en su longevidad como figura pública. Siempre accesible y auténtica, la artista ha cultivado una relación especial con sus seguidores, quienes la ven no solo como una estrella, sino como una amiga.