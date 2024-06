¿Lo confirmó? Así reaccionó Majo Aguilar al supuesto romance de Ángela con Nodal

Las habladurías no paran entorno a la presunta relación que mantienen Christian Nodal y Ángela Aguilar, por lo que los cuestionamientos han llegado hasta su prima Majo Aguilar, quien ha ido formando su carrera en la industria musical y hasta ha enfrentado acusaciones de enemistad con la hija de Pepe Aguilar.

Nodal y Ángela han preferido callar en medio de la ola de criticas que han enfrentado al ser captados juntos en varios países donde han compartido salidas y conciertos juntos, sin embargo, se han encargado de alimentar las habladurías con polémicos mensajes en sus redes.

Es por ello que Majo quien se encuentra promocionando su carrera musical, fue consultada en medio de una entrevista sobre el idilio amoroso de su prima, mientras negaba rotundamente que entre ellas exista una rivalidad como se ha especulado.

Esto dijo Majo Aguilar sobre el presunto romance de Ángela con Nodal

Durante entrevista para el programa Despierta América, Majo Aguilar se mostró incómoda al ser consultada por la vida amorosa de Ángela por lo que evitó lo más que pudo exponerla y se dedicó a presumir su faceta como artista, mientras.

“Yo preferiría no hablar del tema porque ni sé… nada”, respondió de manera tajante para evitar nuevas preguntas sobre las salidas de los intérpretes.

Si bien Majo no negó, ni afirmó, esta no es la primera vez que deja claro su postura de defender a su familia en todo momento. Recordemos que luego de las polémicas declaraciones de Ángela tras el mundial de Qatar 2022 donde dijo sentirse más argentina que mexicana, ella pidió respeto a internautas.

“A mí no me gusta, ni me beneficia, ni me apoyan hablando mal de mi familia (…) Yo puedo entender que alguien les puede caer mal, les puede caer bien, no apoyo eso, no me gusta, a mí no me ayuda que me hablen feo de mi familia”, sostuvo.

Tras las duras comparaciones y habladurías de rivalidad entre las primas, Majo aclaró para el programa Hoy Día que mantiene una linda unión familiar.

“Yo puedo caerle mal a alguien, ella le puede caer mal a alguien, pero eso es una cosa y otra cosa es el hate, el mala onda, eso no está padre para nada. Mi lema es puro amor y no me gusta cuando pasan ese tipo de cosas”, enfatizó.

La intérprete de ‘Qué agonía’ se encuentra envuelta en una espiral de comentarios negqativos al ser acusada de ser la tercera en discordia entre Nodal y Cazzu.