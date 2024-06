¿Diferencias irreconciliables? Tras un sinfín de conflictos, esto es lo que Yahir decidió hacer con su hijo Tristán

Yahir Othón Parra se reencontró con su hijo Tristán Othón tras 3 años de estar distanciados y aseguró que apoyará a su hijo en lo que sea necesario para que cesen los conflictos y puedan avanzar en una relación padre e hijo armoniosa.

PUBLICIDAD

El cantautor mexicano compartió el momento en el que logró reunirse con su hijo de 26 años, quien había estado sumergido en el mundo de las drogas y para el cual está dispuesto a apoyarlo en las decisiones que tome.

En declaraciones al programa Ventaneando, Yahir comentó que el encuentro fue “muy bien” y destacó que la platica fue “sanamente”.

“Tristán es un morro brillante, es un morro de verdad que yo admiro mucho y todo, ha sido muy difícil la relación y ha sido complicado en muchos temas, pero hemos platicado sanamente, sabes, porque muchas veces tenemos ideas o versiones de las cosas y creo que lo más sano es eso, podernos sentar a hablar, somos adultos y tratar de estar juntos, estar todo el tiempo”.

Destacó el sonorense que respeta lo que decida Tristán con su vida y le ha propuesto trabajar juntos, pero solo espera que él le diga lo que quiere hacer.

“Mis respetos para lo que él haga y diga, ya no es un chamaco, no depende de mí tampoco, él ya hace sus cosas. Yo creo que lo más importante de todo siempre va a ser el respeto y la comunicación siempre, el amor, entonces siempre lo he propuesto, pero ha sido difícil y ahí vamos”.

Un dueto piden sus fans

Tristán se encuentra en un momento importante en su carrera musical y Yahir resaltó que su chamaco “le está echando ganas a la vida”.

PUBLICIDAD

“Es un chamaco brillante, con un carisma de verdad único y me encantó verlo, me encantó saber que le va a echar todos los kilos a la producción musical que es en la que está ahorita súper enfocado, así que le deseo todo lo mejor y cuenta conmigo”.

Yahir que actualmente participa en el musical “Vaselina”, reconoció que dejar la adicción a las drogas no es fácil, pero aplaude que Tristán esté haciendo su mayor esfuerzo.

“Ha decidido ponerle un fin a eso y yo sé que es complicadísimo, no lo debe estar pasado nada fácil, pero está trabajando duro en eso. Bendito Dios estamos los dos en la misma sintonía, seguimos viéndonos”.

No descarta que en algún momento padre e hijo puedan hacer un dueto, tal como sus fans en las redes sociales se lo piden.

¿Diferencias irreconciliables? Tras un sinfín de conflictos, esto es lo que Yahir decidió hacer con su hijo Tristán Yahir y su hijo Tristan se reencuentran tras 3 años separados (Instagram: @yahirmusic)

“El apoyo ahí está. La familia está para apoyarlo y quererlo, nada malo, ni ninguna mala vibra, ni ninguna mala cara ni nada. ¿Dueto? ¿por qué no?, claro que sí, está haciendo cosas muy padres, me gustó mucho, entonces vamos a ver qué pasa”, concluyó.