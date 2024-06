Al estilo Shakira, así sufrió Itatí Cantoral su divorcio con Eduardo Santamarina por infidelidades

La actriz no dudó en exponer a su ex pareja.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina fueron una de la parejas más comentadas de la farándula mexicana al ser de los actores más codiciados en la farándula mexicana en la década de los 90 y 2000 por lo que su separación en 20024 causó gran asombro.

PUBLICIDAD

La ruptura estuvo envuelta en criticas al conocerse las infidelidades a las que estuvo expuesta la villana de las telenovelas, por lo que a 20 años de su divorcio Itatí ha revelado cómo hizo para superar el engaño y volver a creer en el amor.

Esto dijo Itatí Cantoral sobre su divorcio con Eduardo Santamarina

Itatí Cantoral ha asegurado en una de sus últimas entrevistas que para aquel entonces ambos eran muy jóvenes por lo que no enfrentaron la situación con la madurez debida, por lo que la situación la perjudicó tanto en lo personal como en lo profesional.

“Tres años (duramos casados), nada, creo que ni cumplimos los tres años. El venado… Sí me di cuenta (que me engañaba), pero la cosa es que éramos muy jóvenes y estábamos en nuestro apogeo… Yo creo que es muy tentador y no tuvimos la capacidad. No tuve la madurez de enfrentar con seriedad un matrimonio y una familia y yo también estaba en los cuernos de la luna y con las emociones súper arriba. También tomé una decisión muy rápido y fue para mí dolorosísimo porque mis hijos eran chiquitos”, afirmó.

Al mejor estilo de Shakira, quien tras su polémica separación de Gerard Piqué aseguró que pensaba que la relación sería para toda la vida, Cantoral tenía la misma ilusión de mantener a su familia.

“Jamás pensé que me iba a divorciar… fue un golpe muy fuerte”, confesó.

De igual manera, manifestó como la infidelidad quebró por completo la relación y la dejó a ella sumergida en un profundo dolor.

PUBLICIDAD

“Sí, me dolió muchísimo porque obviamente cuando te ponen el cuerno ya venía todo un paquete de que, por ejemplo, no llegaba a la casa, ya no hablábamos. Yo decía: ‘Ya no me quiere, no nos queremos’”, indicó.

Pese a que la artista intentó salvar su matrimonio acudiendo a terapias, la exposición mediática en la que quedaron envueltos no ayudó a que el proceso diera frutos.

“Hay muchas parejas que a lo mejor lo resuelven en terapia y en largo tiempo, pero como todo fue tan rápido y se hizo público, y como éramos famosísimos en aquella época. Todas las terapias las tomé, porque decía: ‘¿Cómo voy a ser una madre soltera y mis hijos sin su papá?’. Fue mi primer golpe durísimo enfrentarme al mundo real”, agregó.

Su madre y su familia fueron sus pilares en tan difícil momento, pero también el tiempo ayudó en volver a mantener una relación de amistad con Eduardo por el bienestar de sus hijos.

“Me ayudaron las terapias, el trabajo, mis hijos, mi mamá, mi familia y el tiempo. Logramos llevar una buena relación después de muchísimo años, de mucho trabajo, pero se logró”, expresó.

Fue en 2008 cuando la estrella volvió a creer en el amor al darse una nueva oportunidad con Carlos Alberto Cruz, con quien se casó y procreó a su hija María Itatí.

“No encontraba nada que fuera bueno en el mercado, hasta que encontré al padre de mi hija”, dijo.