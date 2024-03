¿Arrepentido? Eduardo Santamarina habló de su infidelidad a Itatí Cantoral con Susana González

Eduardo Santamarina ha sido uno de los galanes por excelencia de la pantalla chica, trabajando en diversas producciones televisivas y teatrales en las que ha conquistado con su galanura, carisma y talento histriónico. Sin embargo, cuando se trata de su vida amorosa, las cosas han sido más oscuras ya que lo persiguen escándalos de infidelidad.

Todo comenzó con la relación de Santamarina e Itatí Cantoral en la cual, pese a parecer todo un cuento de hadas, hubo una tercera en discordia.

Se enamoraron en el set de la telenovela Salud, Dinero y Amor que protagonizaron en 1997. Aunque según la versión de Itatí, en un principio no se caían bien. “Cuando fuimos compañeros del CEA, sí nos hablábamos, pero él tenía sus novias y era como formal. Era muy mujeriego, pero tenía sus novias ahí de mucho tiempo”, contó Cantoral en entrevista a Yordi Rosado en 2021.

Eduardo Santamarina El actor desató el escándalo tras serle infiel a Itatí Cantoral (Instagram)

“Yo jamás lo vi como hombre ni él a mí tampoco. No nos hablábamos. Cuando empezó la novela, yo dije: ‘ay, qué payaso, si fuimos compañeros. ¿Por qué le caigo mal?”, recordó que pensó en ese entonces.

“Me dijo Garcini (el director de escena): ‘pues le caes pésimo y fue con Emilio Larrosa (el productor) y le dijo que estabas horrible”, relató. “¡¿Qué yo estoy fea?!”, preguntó ella en respuesta.

Según lo expresado por la actriz, Santamarina hizo comentarios señalando que no sentía atracción ni le agradaba besarla, lo que hizo que ella comenzara una aversión por él.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se convirtieron en padres con el nacimiento de sus mellizos en el año 2000 | Instagram: @itatic_oficial / @eduardosantamarinamx

“Si no le gusto, pues a mí tampoco me gusta él, sin embargo, le doy el beso”, compartió. “Aparte, yo dije, me cae muy mal porque siendo amigos y compañeros dice que estoy fea y soy antipática”.

A pesar del inicial desprecio que existía entre ellos, todo cambió después de que se dieran un beso en una escena especial durante el melodrama y el resto fue historia.

Susana González “la tercera en discordia”

Cuando todo mundo pensaba que Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral llevaban un matrimonio estable, surgió el rumor de que el actor le era infiel con su compañera, Susana González. Esto se confirmó y pronto anunciaron su separación y Eduardo inició

Itatí Cantoral reveló en una entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante en 2004 que descubrió la infidelidad de Eduardo Santamarina. Durante la conversación, la actriz compartió que ya tenía sospechas sobre la situación, especialmente cuando Santamarina filmaba una telenovela junto a Susana González, ya que él le pedía que no fuera al set.

“Yo como esposa de albañil le llevaba hasta su itacate a su corte a comer. Yo le llevaba la comida hecha por mí, y él ya no quería... No, pues ya andaba con la Susana González”.

No obstante, estas sospechas se confirmaron cuando Itatí Cantoral obtuvo de primera mano la información sobre la infidelidad. Una persona que trabajaba en la producción le confirmó la situación, dejándola atónita. Al darse cuenta de que sus sospechas eran ciertas, Cantoral se percató de que prácticamente todo Televisa estaba al tanto, excepto ella.

¿Se arrepiente de la infidelidad?

Eduardo Santamarina El actor ha tenido una relación estable con Mayrín Villanueva (Instagram)

Ante el historia de infidelidad que persigue a Santamarina, se desataron rumores de una separación con Mayrín Villanueva a causa de una nueva traición. Esto lo llevó a ser cuestionado respecto a si se arrepiente o si se repetiría la historia.

“Sí (fue un escándalo), porque yo estaba casado, entonces como les digo a mis hijos, ustedes hagan lo que yo les digo, no lo que yo hice o lo que yo hago por favor, porque claro esa no es la forma (de una relación), lo digo abiertamente”, expresó.

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva han desmentido categóricamente los rumores sobre una supuesta crisis en su matrimonio de 15 años. El actor, de 55 años, incluso afirmó que ambos toman con humor los chismes que circulan acerca de su relación, ya que no les afectan en lo absoluto.