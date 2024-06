“¿A qué están jugando?”: La “mentira” de J.Lo y Ben Affleck que ahora está enfurenciendo a fans

Jennifer López y Ben Affleck no han dejado de estar en la mira y es que desde hace semanas los rumores de separación han hecho que internautas constantemente estén buscando señales que lo confirmen. Desde las apariciones públicas por separado, hasta la ausencia de sus anillos de matrimonio y la abrupta cancelación de la gira de ‘La diva del Bronx’, pareciera que todo ha estado puesto para que se hable de ellos.

Aunque las fuentes citan “problemas familiares” como la causa de la cancelación, los expertos en relaciones públicas creen que hay algo más en la historia ya que consideran que hay una estrategia para desviar la atención de las dificultades profesionales.

¿Crisis de J.Lo y Ben Affleck es un distractor?

Atlas Jennifer Lopez es la protagonista de la nueva cinta de ciencia ficción (Netflix)

Jennifer ha tenido una temporada muy movida, llena de proyectos sin embargo, esto no ha significado que hayan sido un éxito. Para empezar, la cantante regresó a la industria cinematográfica con This Is Me...Now: A Love Story, una película para Amazon Prime que fue criticada por ser “una oda a sí misma”, así como con Atlas, cinta que combina acción, ciencia ficción y comedia y que pese a que se mantiene en el #1 del TOP 10 de Netflix, no ha tenido las mejores opiniones de la audiencia.

En medio de todo esto, la cantante sorprendió con un comunicado en el que anunciaba la cancelación de su gira y que estaba “desconsolada y devastada” pero que se lo “compensaría” a los fans. Esta cancelación sigue a un informe de Page Six, que cita a una fuente que afirmó que MGM Grand, el lugar previsto para albergar los más de 90 conciertos de JLo programados para 2025 y le prometió 90 millones de dólares por el acuerdo, “temió por la baja venta de entradas”.

Es bajo este contexto que muchos han comenzado a ver la crisis matrimonial de Ben y Jen como algo muy conveniente. Según ha reportado medios internacionales, Mayah Riaz, experta en relaciones públicas,

“En marzo, J.Lo canceló las últimas siete fechas de la gira. Luego, en abril, el nombre de la gira cambió de This Is Me...Now a This Is Me... Live: The Greatest Hits”. No es de extrañar que se especule sobre los rumores de divorcio que la rodean y que Ben podría haber sido creados para distraer la atención de la caída de su carrera. No es raro que las celebridades se enfrenten a especulaciones y rumores, especialmente durante tiempos difíciles en sus carreras”.

Jennifer Lopez La cantante ha tenido una racha complicada (Kevin Winter/Getty)

“Los rumores de divorcio o las distracciones de la vida personal a veces pueden utilizarse como estrategia para desviar la atención de cualquier contratiempo profesional”. La especialista en relaciones públicas señala que estas historias deben tomarse con escepticismo hasta que se demuestre que son ciertas.

Ante esto, internautas han expresado molestia en redes sociales pues consideran que “es de pésimo gusto” que la pareja esté jugando con un tema así para llamar la atención y distraer a todo del “fracaso” por el que estaría atravesando la cantante.

“¿A qué están jugando?”. “Claro como no tienen éxito en nada tienen que buscar cómo hacer que hablen de ellos” . “Es jennifer lopez por supuesto que tiene que hacer todo para que nadie vea que está en picada”, se lee.