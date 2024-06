“Le está costando caro”: por esto acusan a J.Lo de “descuidar” a Ben Affleck y ahora estar en crisis

Ésta podría ser una gran temporada para Jennifer Lopez entre el montón de proyectos que ha sumado en su carrera sin embargo, estaría siendo todo lo contrario. La llamada ‘Diva del Bronx’ recientemente estrenó ‘Atlas’ la cual ha estado posicionada en primer lugar en el Top 10 semanal de Netflix y aunque parezca que es un gran logro, la cinta ha sido na de las más criticadas.

PUBLICIDAD

Otra de las situaciones que ha venido enfrentando, ha una desaprobación general hacia ella en redes sociales debido a que su película documental This Is Me...Now. The Greatest Love Story Never Told la ha llevado a ser calificada de “egocéntrica” y “sobrevalorada”.

Pero lo que más ha llevado a que muchos señalen que esta temporada está siendo “la caída de J.Lo”, ha sido que desde hace varias semanas se ha especulado que está atravesando una crisis matrimonial con Ben Affleck y que es justo ahora que ha decidido cancelar su gira mundial, aparentemente por la necesidad “de estar con su familia”.

La cancelación de la gira

Mientras muchos han dicho que la cancelación de la gira de Jennifer Lopez “se veía venir” debido a los conciertos previos que ofreció y que estuvieron vacíos, además de las cancelaciones que estaba empezando a hacer en varias regiones de los Estados Unidos a pocos días de anunciar las fechas oficiales.

La gira, que debía recorrer América del Norte durante dos meses, comenzando en Orlando el 26 de junio y concluyendo en Houston a finales de agosto, prometía ser un evento espectacular. Los fans que ya habían adquirido sus entradas recibirán automáticamente el reembolso, según aseguró Live Nation en su comunicado.

La cantante, que ha sido conocida por su energía incansable y su dedicación a su carrera, explicó a sus seguidores que esta decisión no fue tomada a la ligera. “Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos’”, explica el comunicado. Por su parte, la cantante escribió:

Atlas Jennifer Lopez es la protagonista de la nueva cinta de ciencia ficción (Netflix)

“Un mensaje especial para mis JLovers OnTheJLo: Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que se los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los quiero tantísimo a todos. Hasta la proxima vez…”.

PUBLICIDAD

¿Jennifer Lopez descuidó a Ben Affleck?

Ante esto, algunos usuarios “sacaron sus conclusiones” expresando que la situación con Ben Affleck tendría mucho que ver.

“Se está divorciando. Ser una mujer independiente y bella le ha salido caro. Los hombres no soportan eso. Sorry Jen. Cada mujer famosa que ha tenido éxito en su matrimonio ha tenido que renunciar a sus sueños”, expresó una usuaria en redes sociales. “Jennifer Lopez no pensó que ser una mujer demasiado independiente le costaría caro. Por eso los hombres no le aguantan el paso y se cansan de ella”, plasmó otra.

Jennifer Lopez La pareja acudió a la premier de The Flash y se dejaron ver muy enamorados (Phillip Faraone/Getty)

Estos comentarios en redes sociales sobre Jennifer López reflejan una serie de opiniones cargadas de estereotipos y suposiciones sobre género, éxito y relaciones. Ante muchos, los proyectos que siempre ha buscado la cantante la han llevado a sus “fracasos” amorosos, ya que por dedicarse a ello, “descuida” a sus parejas, incluyendo al actor.

Esto estaría sugiriendo que los hombres no pueden manejar a mujeres independientes y exitosas, lo cual es un estereotipo que no necesariamente se aplica a todas las situaciones o relaciones.

Además, asumen que las mujeres exitosas deben elegir entre su carrera y una vida familiar feliz. Creer que los hombres “se cansan” de mujeres independientes simplifica y negativiza las relaciones, sin considerar que cada una tiene sus propios desafíos y dinámicas.